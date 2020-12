Els empresaris pallaresos mantenen la trobada anual en format virtual

L'entitat de promoció i desenvolupament econòmic del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, Pallarsactiu, no ha volgut deixar perdre el "Sopar de pallaresos", que enguany hagués arribat la seva cinquena edició, i n'ha reinventat el format, convertint-lo en un berenar virtual on hi ha pres part una quarantena d'empresaris i emprenedors pallaresos o amb vincles als Pallars. La trobada s'ha realitzat aquest dijous i ha comptat amb la ponència "Oportunitats al món rural amb la innovació, digitalització i l'emprenedoria", a càrrec de Carlos Barrabés de Benasque, "una de les veus més influents a Europa en matèria d'Innovació i startups", tal com han indicat des de Pallarsactiu. El ponent ha destacat "la importància de comprendre els nous reptes de l'era de la globalització, així com la necessitat de treballar plegats en les estructures complexes que genera l'economia actual en els territoris rurals, partint de valors i idees com la sostenibilitat i la cura pel territori".

La trobada també ha comptat amb una intervenció del president de Pallarsactiu, Josep Gonzàlez, que ha destacat la importància de les petites empreses i autònoms, i els perills que podria suposar un nou confinament. Tot seguit, ha pres la paraula la gerent de Pallarsactiu, Eva Fiter, exposant breument els objectius i projectes en què ha treballat la societat durant aquest 2020, destacant que seguiran treballant per la dinamització, diversificació i el creixement de l'economia dels Pallars, encoratjant a tothom a contactar amb la societat i presentar les seves idees o projectes per facilitar-ne un impuls i crear una network a nivell pallarès.

Durant el transcurs de l'acte els assistents han pogut degustar diversos productes pallaresos que la societat els va fer arribar dies abans als seus domicilis, amb la intenció de berenar plegats i mantenir l'esperit de les trobades dels anys anteriors, tot i la distància. Els participants han pogut degustar una varietat de productes elaborats als Pallars, com un paté de bolets d'És Pallarès, ratafia dels Raiers, formatge banyat en cervesa artesana Ctretze de Casa Mateu i galetes de cassis de Postres de Músic.