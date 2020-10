La nova escola Jordi Pere Cerdà podria haver de tancar

La nova Escola Transfronterera Jordi Pere Cerdà, oberta a Sallagosa (Alta Cerdanya) aquest curs a les mateixes instal·lacions on fins el curs passat hi havia l'antiga escola Jordi Pere Cerdà, però gestionada per una nova associació, podria haver de tancar. El motiu és que la procuradora judicial que s'encarrega de liquidar l'associació que gestionava l'anterior escola considera que aquesta nova entitat és continuadora del projecte. Un fet que, segons els gestors del nou centre, en faria inviable la continuïtat.

Tal com ha explicat a l' Ara Pirineus una d'aquestes docents, Sònia Ferraro, la liquidadora judicial els va convocar fa uns dies a Perpinyà per resoldre la qüestió de les nòmines que els faltava cobrar del curs anterior així com la seva quitança. Ferraro explica que, en assabentar-se que al mateix edifici i amb un nom molt similar s'hi havia reobert un centre escolar, la procuradora va decidir estudiar la situació i, finalment, ha comunicat a les parts que considera que la nova entitat és continuadora del projecte anterior. És per això que vol que readmeti a les docents que hi havia fins el curs passat a l'escola i que no han estat contractades pels nous gestors i que assumeixi els seus sous des de finals d'agost, moment en què es va constituir la nova associació. Segons Ferraro, la procuradora els va assegurar que "si l'activitat s'ha reprès, farem el que sigui perquè hi hagi transferència de contractes".

En aquest sentit, algunes de les docents acomiadades el curs passat es van posar en contacte amb la nova associació i asseguren que els han respost per correu electrònic comunicant-los que posen la qüestió en mans d'un advocat perquè respongui a la liquidadora. Ferraro ha explicat que, aquest mateix divendres, elles també han posat la qüestió en mans d'un advocat, en previsió que la nova associació no voldrà assumir el que demana la liquidadora i, per tant, creu que hauran d'acabar anant a judici.

Ferraro assegura que la majoria de docents acomiadades voldrien tornar a l'escola, ja que "és un projecte que ens va costar molts anys d'esforços i considerem que se'ns n'ha apartat d'una forma irregular". Tot i això, creu que a elles no els han ofert continuar, com sí que ha passat amb alguna altra professora de l'antic projecte, perquè elles sí que reclamem les condicions laborals i salarials que pertoquen. Ferraro també denuncia que "diuen que són una cosa totalment diferent, però al consell d'administració de l'associació hi ha molts membres que ja estaven a l'anterior entitat, el nom i l'espai són gairebé els mateixos i part del personal sí que l'han mantingut".

Des de la nova associació gestora de l'escola han explicat que, efectivament, estan intentant fer veure a la liquidadora que ells no són continuadors de l'anterior entitat. El seu president, Eduard Almestoy, ha deixat clar a l'Ara Pirineus que "si ens obliguen a assumir a les antigues professores i els seus sous, automàticament liquidarem l'associació i tancarem l'escola, ja que no és viable econòmicament".

Almestoy s'ha mostrat molt molest amb l'actitud d'alguna d'aquestes professores, en assegurar que "el que elles no expliquen és que els últims tres anys va haver-hi una fuga d'alumnes per culpa seva, ja que molts pares no van voler tornar a l'escola perquè aquesta s'havia convertit més aviat en un esplai. Tot això és el que estem intentant explicar a la justícia per intentar-los fer canviar d'opinió".

El president de la nova entitat insisteix que "aquestes professores eren empleades d'una altra associació, que va tancar perquè tenia massa personal i no tenia unes quotes prou altes, entre altres qüestions". Ara, lamenta, "el que aconseguiran és que s'acabi tancant la nova escola". Per exemplificar aquest canvi, assegura que dels 28 alumnes actuals, només cinc formaven part de l'antiga escola. Almestoy també assegura que el curs ha començat molt bé i que, fins i tot, hi ha hagut noves matriculacions, de manera que dels 22 alumnes inicials han passat a aquests 28. És per això que "emprenya molt estar en aquesta situació i pensar que potser haurem de tancar".

L'escola Jordi Pere Cerdà es va posar en marxa l'any 2012, fruit del tancament de l'escola Bressola de Càldegues. El seu objectiu sempre ha estat que a l'Alta Cerdanya hi hagués una escola amb el català com a llengua vehicular.