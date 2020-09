L'escola de Montellà obrirà aquest dimecres amb el suport de docents substituts

L'escola Ridolaina de Montellà, a Cerdanya, podrà començar el curs aquest mateix dimecres. El centre no va poder fer-ho dilluns, com la resta, ja que uns dies abans un mestre va donar positiu de covid-19 i es va haver de confinar, juntament amb altres docents amb qui havia tingut contacte. Tot i aquest contratemps, el Departament d'Ensenyament ha contractat mestres substituts que supliran els docents que hagin d'estar aquests dies aïllats -ja sigui per haver donat positiu o bé per ser contacte de risc- per tal que el curs pugui començar.

L'escola Ridolaina, que compta amb 43 alumnes, és l'únic centre de l'Alt Pirineu i Aran que no ha pogut començar el curs amb normalitat per problemes derivats del covid-19. Justament, Ensenyament ha començat a difondre les incidències diàries als centres educatius, com ara el nombre de professionals educatius i alumnes que han donat positiu, així com les classes o centres que s'han hagut de de tancar, i en les darreres 24 hores no n'hi ha cap altre de l'Alt Pirineu i Aran.