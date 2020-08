El reforç escolar de la Pobla de Segur atén setmanalment a 40 infants

Un total de 40 nens i nenes de la Pobla de Segur són atesos setmanalment pel servei de reforç escolar que l'Ajuntament va reprendre de forma presencial a principis de juny. Són infants amb edats compreses entre els sis i els catorze anys i que, de forma coordinada amb l'escola, l'institut i el departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà, s'ha considerat que necessiten aquest reforç durant l'estiu.

Des de l'Ajuntament poblatà han indicat que s'ha donat suport a tasques de reforç de continguts escolars però també s'han fet activitats lúdiques i manualitats. Dels 40 nens i nenes atesos, 33 són alumnes de Primària i set són alumnes del primer cicle d'ESO de l'Institut.

El servei de reforç escolar es va haver d'aturar a mitjans de març pel confinament i es va reprendre a finals d'abril amb sessions per videoconferència. A principis de juny es va poder començar el reforç presencial, primer atenent de forma individual o per unitats familiars i des de fa un mes amb grups de màxim cinc nens i nenes per cursos escolars. Des del primer dia s'han pres totes les mesures necessàries adaptant als horaris i necessitats actuals pel covid-19.

El servei és finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris, l'organitza l'Ajuntament de la Pobla de Segur i hi col·laboren el departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'Escola els Raiers i l'Institut de la Pobla de Segur.