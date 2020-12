El govern espanyol es planteja permetre l'esquí si es manté la millora sanitària

El ministre de Sanitat, Salvador Illa i la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, han obert la porta a una flexibilització de les restriccions en les pròximes setmanes, un fet que podria dur a l'obertura de les estacions d'esquí. Cal dir que, legalment, les estacions podrien obrir i, de fet, alguna de molt petita de l'Estat espanyol ja ho ha fet aquest passat pont. Tot i això, les restriccions a la mobilitat fan que per als grans centres esquiables no sigui factible obrir encara.

Els ministres han subratllat que els esports a l'aire lliure no presenten gran risc de transmissió, però, en canvi, han alertat que no passa el mateix amb les activitats posteriors, les que es fan un cop han tancat les pistes. En tot cas, cap dels dos ministres ha descartat un escenari de flexibilització de les restriccions en les pròximes setmanes si es mantenen les tendències de la corba a la baixa de la pandèmia del covid-19, un escenari que podria incloure la reobertura de les estacions d'esquí. "Són determinants els pròxims dies", ha reiterat la ministra Darias, per subratllar la importància que la ciutadania respecti els protocols sanitaris determinats per les autoritats.

Baqueira Beret ajorna l'inici de temporada

D'altra banda, el manteniment del confinament municipal de cap de setmana més enllà de la data prevista inicialment ha tingut efectes en les estacions d'esquí que ja havien anunciat l'obertura. Una d'elles, Baqueira Beret, havia avançat fa dies que tenia previst obrir aquest pròxim divendres. Finalment, però, no ho farà, i ha informat que juntament amb l' Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), està treballant per obrir les instal·lacions el més aviat possible.

Les estacions d'esquí catalanes havien fixat inicialment per a partir del 9 de desembre l'obertura dels complexos, una vegada passat el pont de la Puríssima, per tal de no motivar aglomeracions d'esquiadors. L'allargament de les restriccions per part del Govern a causa de les males dades de propagació del covid-19, però, ha fet que ara com ara les estacions d'esquí encara no hagin anunciat una data per a l'obertura dels complexos.