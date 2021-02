Patates farcides d'espinacs i formatge Petit Neu de Cadí

Aquesta setmana us proposem una recepta ideal per presentar com un aperitiu si ho prepareu amb patates mini o bé com un entrant si ho preferiu fer amb patates més grans. Porten verdura (espinacs i porro), combinada amb el formatge Petit Neu de Cadí de la Cooperativa Cadí. Petit Neu de Cadí és un formatge de pasta tova, molt cremós i amb escorça florida totalment comestible.

Ingredients:

— 12 patates mini

— Formatge Petit Neu

— 1 manat d'espinacs frescos

— 1/2 porro o una ceba petita

— Oli d'oliva verge

— Sal i pebre

— Pinyons

Elaboració:

Talleu el porro molt finet i 'pocheu-lo' en oli d'oliva calent.

Afegiu els espinacs ben nets i ofegueu-los a foc alt. Doneu-los-hi unes voltes i reserveu-los. Salpebreu-los al gust.

Talleu dauets de formatge Petit Neu de Cadí i barregeu-los amb els espinacs i el porro.

Mentrestant, en un recipient amb aigua i sal, coeu les patates senceres amb pell. Depenent del gruix trigaran més o menys temps. Escorreu-les i deixeu-les temperar.

Partiu-les per la meitat i buideu-les una mica per poder omplir-les amb la barreja d'espinacs, porro i formatge.

Cobriu-les amb més formatge i porteu-les al forn, només en mode gratinador perquè es fongui el formatge per sobre i quedi prou calent.

Torreu uns pinyons en una paella, amb compte, ja que de seguida es poden cremar.

Traieu les patates farcides del forn i serviu-les de seguida amb els pinyons torrats per sobre.

Aquesta és una recepta elaborada per chupchupchup.recetas. Si voleu més receptes amb productes de Cadí, podeu trobar-les aquí.