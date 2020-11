A l'espera de l'aixecament del confinament perimetral per recuperar l'activitat

La reobertura de la restauració a partir d'aquest dilluns s'ha viscut amb incertesa en diversos establiments situats en poblacions petites de l'Alt Pirineu. El fet que aquesta s'hagi produït amb el confinament municipal de cap de setmana encara en vigor fa estar als propietaris d'aquests negocis a l'espera de l'aixecament de les restriccions de mobilitat per poder rebre el gruix dels seus clients. Les baixes temperatures, que a primeres hores del matí encara s'aproximaven als 0 graus, no convidaven a seure a les terrasses. Mentre, a l'interior algunes taules s'han començat a tornar omplir després d'haver estat cinc setmanes desocupades. Per aquest motiu, des del sector es demana poder ampliar l'aforament permès, que ara està limitat al 30%.

"El fet de tornar a obrir és una esperança perquè es posin les coses al seu lloc una altra vegada". Aquesta és l'opinió d' Anselm Angrill, un dels propietaris de l' Hostal Restaurant Cal Ton situat al nucli d'Ogern, un poble d'una setantena d'habitants que forma part del municipi de Bassella (Alt Urgell). En el seu cas, tot i ser l'únic negoci d'aquest tipus que hi ha a la localitat, veu difícil "aguantar" si no s'amplia l'aforament permès a l'interior del local. A més, vol que s'acabin les restriccions de mobilitat durant els caps de setmana per recuperar clients, ja que l'establiment està molt a prop de la carretera que va cap a Solsona, la C-26.

Angrill ha explicat que durant les darreres setmanes han estat fent menjar per emportar i s'ha mostrat satisfet amb la col·laboració que han rebut per part dels veïns, tenint en compte que molts d'ells estaven a casa i tenien més temps per cuinar. Respecte a les taules que té a la terrassa, creu que el fred no anima a omplir-les per part dels clients, motiu pel qual insisteix que la limitació d'aforament a l'interior és massa justa. Cal tenir en compte que aquest és un establiment centenari, el qual està regentat per la tercera generació de la família que el va obrir l'any 1917.

Mentre, just al costat de l'Eix Pirinenc (N-240) al seu pas per Adrall, també ha reobert aquest dilluns el Restaurant l'Estanc. En el seu cas, van decidir tancar del tot perquè consideraven que no era factible fer menjar per emportar, tal com ha explicat un dels copropietaris, Antoni Sánchez, que ha detallat aquest poble, que té menys de 200 habitants i forma part del municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), està situat a pocs quilòmetres de la Seu d'Urgell, on ja es venien oferint aquest tipus de serveis, tant de recollida com de repartiment a domicili.

Sánchez viu aquest moment "amb molts nervis" perquè, assegura, "no se sap que passarà a partir d'ara". A més, ha explicat que aquestes primeres hores han sigut més fluixes en comparació amb altres dies. També ha volgut deixar clar la importància que té per ells l'aixecament de les restriccions de mobilitat, ja que l'establiment es troba a peu de carretera. "L'altra vegada, el dia que van obrir la frontera amb Andorra i es va aixecar el confinament a Barcelona es va disparar l'afluència de clients", ha afirmat, per afegir que això els va permetre recuperar tota la plantilla. Ara, en canvi, els seus quatre treballadors continuen en ERTO.

D'entre els primers clients que s'han pogut veure dins aquest local hi havia el Raúl Michell i el Jean Slusa. Tots dos han valorat positivament la reobertura dels bars, ja que per feina s'han de desplaçar per tota Catalunya i fins ara es trobaven que havien de menjar dins el cotxe. Així, critiquen que aquests establiments haguessin d'abaixar la persiana, fet que, conclouen, els ha impedit poder-se refugiar del carrer per una estona.

JxCat a l'Alt Pirineu demana que el confinament sigui ja comarcal o veguerial

Encara relacionat amb la mobilitat, des de Junts per Catalunya a l'Alt Pirineu i Aran han emès un comunicat aquest dilluns on demanen que el confinament perimetral de cap de setmana deixi de ser municipal i s'ampliï ja a nivell comarcal o fins i tot a l'àmbit de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Remarquen que "així es facilitaria la vida dels nostres habitants i el control del confinament per part de les autoritats, i alhora se'n beneficiarien el comerç i la resta de sectors d'activitat. Aquesta mesura afavoriria també les estacions d'esquí, de les quals depenen moltes famílies del Pirineu".

Des de la formació recorden que a l'Alt Pirineu i Aran només 19 dels 77 municipis superen els 500 habitants. "Això vol dir que la majoria d'ells no tenen serveis bàsics com farmàcia, serveis mèdics i sanitaris, serveis socials o botigues d'alimentació i els seus habitants, a la força, s'han de desplaçar del municipi entre els divendres i la matinada de dilluns, ja que molts, per qüestions laborals, deixen molt sovint les compres i altres gestions importants pel cap de setmana". Per tot plegat, demanen que en aquest pla de desescalada es tinguin en compte les peculiaritats de cada zona. Igualment, deixen clar que la població no es pot relaxar i que ha de mantenir les normes bàsiques de seguretat sanitària.