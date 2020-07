Els establiments i equipaments turístics de la Vall de Boí van tornant a la "normalitat"

La majoria d'establiments de la Vall de Boí ja han recuperat la "normalitat", malgrat les circumstàncies, i des del passat cap de setmana ja tornen a treballar. Així ho han donat a conèixer des del Patronat de Turisme de la vall, des d'on han puntualitzat que encara hi ha algun allotjament pendent d'obertura, però que ho farà durant la pròxima setmana. Des del Patronat han deixat clar que tots els establiments han pres les mesures oportunes per tal de garantir en la mesura del possible la seguretat dels visitants.

El primer que va reobrir van ser les terrasses d'alguns bars així com el conjunt romànic, que va començar el dia 4 de juny amb Sant Climent de Taüll i després va anar obrint gradualment totes les esglésies. Pel que fa al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, també disposa ja de les instal·lacions obertes i el servei de transport públic per accedir-hi. Les empreses d'activitats, mentrestant, també han començat a treballar amb els primers grups i el balneari de Caldes de Boí obrirà les portes el pròxim 3 de juliol.

Des del Patronat també han explicat que durant aquests darrers mesos han treballat en la promoció del destí. Han detallat que entre les accions destacades hi ha hagut la posada en marxa de la nova imatge comunicativa a través de la web www.vallboi.cat, així com reportatges i col·laboracions en mitjans en paper i digitals. Algunes d'aquestes accions s'han realitzat amb el suport d'Ara Lleida i l'Agència Catalana de Turisme.

Personalització de mascaretes i suports d'hidrogel

Des del mateix Patronat, i per tal de facilitar la feina a les empreses del municipi, s'ha fet l'entrega de suports d'hidrogel per poder-se col·locar a les entrades. Els suports estan fets sobre uns troncs de fusta de roure i personalitzats amb la marca Vall de Boí. Així mateix s'han fet unes mascaretes personalitzades amb la marca de la destinació que, a més, s'han posat a la venda. Han estat fetes seguint el disseny corporatiu i de comunicació de la Vall de Boí, utilitzant motius romànics de les esglésies de la vall i motius de la natura del Parc Nacional d'Aigüestortes, dos dels principals atractius de la vall.