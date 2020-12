Les estacions d'esquí catalanes esperaran a obrir després del pont per "prudència"

Les estacions d'esquí de Catalunya han decidit no obrir abans del dia 9 de desembre, per "prudència". En un comunicat de premsa, l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya ( ACEM) ha assegurat que la seva intenció és començar a fer-ho a partir d'aquella data, sempre que s'hagi passat al tram 2, de manera que el confinament de cap de setmana ja sigui comarcal, i les condicions de neu ho permetin.

Des de l'entitat que agrupa les estacions catalanes expliquen que "aquesta decisió està basada en la prudència" i per garantir "la nostra primera prioritat, que és la salut dels nostres visitants, dels nostres treballadors i de totes les persones que viuen a l'entorn". En aquest sentit, apunten que "hi ha el compromís de tots els actors de la muntanya de seguir i donar suport a totes les directrius i recomanacions que rebem de les autoritats". Afegeixen que " no ens sembla raonable obrir amb el pic d'afluència previst en un moment on hem de validar el funcionament de tots els protocols que hem establert per protegir els nostres visitants, treballadors i entorn".

Des d'ACEM assenyalen que " prenem aquesta decisió a fi de preservar tota la resta de la temporada atesa la importància cabdal que té el sector per a l'economia de la muntanya, alhora que donem suport al Govern en la lluita contra la pandèmia". En aquest sentit, afegeixen que "demanem als nostres visitants que segueixin en tot moment les directrius que trobaran detallades a les estacions a fi d'aconseguir entre tots preservar la seguretat sanitària i, amb ella, l'activitat que tots desitgem".

Les estacions expliquen que han comunicat aquesta decisió al departament de Salut, "qui ha manifestat el seu agraïment i avinença amb la decisió del sector, que ve a donar suport a la línia de prudència que tothom ha de tenir, per tal de continuar treballant pel control de la pandèmia".

Per la seva banda, Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que és qui gestiona la majoria d'estacions d'alpí del país, ha donat a TV3 els detalls del preacord assolit. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha celebrat la decisió en una entrevista a Catalunya Ràdio i ha felicitat els responsables de les pistes d'esquí per haver decidit evitar "un cert col·lapse" durant els pròxims dies festius. Especialment, a partir de dilluns, quan està previst que acabi el confinament de cap de setmana i, per tant, s'hi podrien concentrar moltes persones. Font ha remarcat que es vol evitar l'efecte crida a la neu durant els dies de pont i ha concretat que es demanarà portar mascareta i estar en silenci als telecadires i telefèrics.

Recordem que la Generalitat està estudiant quan i com pot començar la temporada d'esquí, tenint en compte també que els principals països europeus han optat per no obrir fins ben entrat el gener i han demanat que es prengui una mesura similar a escala europea.