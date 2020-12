El virus ja torna a estar en expansió al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, després que en les últimes hores la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) hagi superat la barrera de l'1. Concretament, ha passat de 0,99 a 1,03. Cal recordar que si supera l'1 es considera que el virus s'expandeix perquè cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. Pel que fa al risc, aquest ha pujat de 396 a 410, mentre que el nombre de nous contagiats ha pujat de 13 de manera que, des que va començar la pandèmia, l'acumulat ja és de 2.869.

Per territoris, n'hi ha dos on l'Rt encara es manté per sota d'1 i on, de fet, les xifres milloren. Es tracta de l' Alt Urgell, on l'Rt baixa de 0,73 a 0,72, el risc passa de 239 a 226, i les hospitalitzacions cauen de 10 a 9; i l' Aran, on el l'Rt baixa de 0,99 a 0,82 i el risc cau de 169 a 114. Segons Salut, una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.

La situació, en canvi, torna a empitjorar al Pallars Jussà, on el risc ha pujat de 1.200 a 1.312 i l'Rt ha crescut d'1,17 a 1,27. Segons Salut, hi ha 11 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores. Al Pallars Sobirà, en canvi, el risc baixa de 383 a 273 i l'Rt cau de 2,07 a 2,03. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

També millora la situació a l' Alta Ribagorça, on el risc passa de 580 a 619, mentre que l'Rt baixa d'1,19 a 1,18. A Cerdanya, en canvi, el risc puja de 464 a 549 i l'Rt passa d'1,17 a 1,27. Ara mateix hi ha una persona hospitalitzada per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.