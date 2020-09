Les famílies de la Vall de Boí deixen buida l'escola per problemes amb un docent

L'escola de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, ha obert les portes aquest dilluns però cap família ha portat els seus fills a centre com a mesura de protesta per mostrar el desacord amb un docent. Els pares i mares demanen a Educació que el substitueixi però, de moment, el Departament només ha ofert la contractació d'un supervisor. De fet, aquest dilluns el mateix conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha referit al tema i ha indicat que hi ha una sentència judicial que obliga a mantenir aquest docent. Mentre no es fa efectiva cap de les opcions plantejades, dimarts, les famílies seguiran sense portar els fills a l'escola. L'Ajuntament de la Vall de Boí, per la seva banda, està actuant de mediador entre les parts implicades, que esperen poder començar el curs aquest dimecres. L'AMPA demana la substitució del docent per "falta de confiança" i "problemes de convivència" viscuts al curs 2013-2014.

En un comunicat fet públic aquest cap de setmana, l'AMPA ja va manifestar "una falta de confiança" envers el docent d'acord amb "diversos problemes de convivència" viscuts durant el curs 2013-2014. Ja llavors, els pares van demanar a Educació la seva substitució i el departament va assignar a una professora de reforç perquè li supervisés la feina de prop, mesures que ara reclamen de nou. L'AMPA assegura que centres de Sort, la Vall Fosca o Tremp també van tenir "problemes" amb aquest docent que van marcar, ja aleshores, l'inici del curs escolar amb protestes similars.

El comunicat de l'AMPA assenyala que l'any 2017 el Departament d'Educació va expulsar el professor de la borsa d'interins durant dos anys considerant que hi havia una "evidència de falta de competències professionals".