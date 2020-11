La felicitació de Nadal de Puigcerdà es decidirà a través d'un concurs de poesia

L' Ajuntament de Puigcerdà ha organitzat una nova edició del Concurs de poesia de Nadal que, com és habitual, ha de servir per confeccionar la felicitació que el consistori envia als seus ciutadans. Tal com han explicat des de l'Ajuntament en una nota de premsa, el concurs està obert a tothom que hi vulgui participar, i només cal trametre els treballs amb les dades personals (nom, telèfon, edat i adreça) al Gabinet d'Alcaldia: Plaça de l'Ajuntament, 1. 17520 Puigcerdà o a alcaldia@puigcerda.cat

El termini de lliurament de poesies és el divendres 4 de desembre, a les 15 hores. Pel que fa al lliurament de premis, aquest tindrà lloc el divendres 11 de desembre a les 12h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigcerdà.