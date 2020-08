La festa major del llibre pirinenc plantarà cara a la pandèmia

Organyà ja té a punt el programa d'actes de la 24a Fira del Llibre del Pirineu, que tindrà lloc a la vila de les Homilies del 4 al 6 de setembre vinent. L'edició d'enguany arriba condicionada per la pandèmia del coronavirus i, en conseqüència, els organitzadors hi aplicaran totes les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries.

Tal com han donat a conèixer des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a coorganitzadors de l'esdeveniment, els visitants hauran de portar en tot moment la mascareta posada i caldrà que mantinguin la distància de seguretat i que facin ús del gel hidroalcohòlic que es posarà a la seva disposició. Per bé que es mantenen la major part dels actes, han quedat anul·lats l'esmorzar popular, la carrerada de llibres i la visita guiada a la vila.

A la Fira hi participaran enguany, amb estand propi, 22 editorials i llibreries, el mateix nombre que en l'edició anterior. L'espai firal estarà situat al centre històric d'Organyà, entre la plaça Major i els carrers del Mig i del Sol.

La inauguració de la Fira, divendres 4 a les 7 de la tarda, anirà a càrrec de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig Gordi, i anirà seguida d'un parlament de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco Rovira. L'escriptora Irene Solà Sáez serà " l'homileta" laica 2020. L'autora de Canto jo i la muntanya balla, la novel·la que porta més d'un any al capdamunt de les obres de ficció en català més venudes, serà la convidada de la fira i, a més de llegir l'homilia que haurà escrit, oferirà una entrevista amb la periodista Noemí Rodríguez, conductora dels actes.

Per la seva part, la teòloga Margarita Bofarull Buñuel ha estat la persona escollida pel Bisbat d'Urgell per elaborar i llegir l' homilia religiosa. Bofarull, a més de religiosa de la Societat del Sagrat Cor, és llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i llicenciada en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya.

Un dels actes centrals de la Fira serà el lliurament dels premis literaris Homilies d'Organyà, als quals han concorregut 277 originals, repartits entre els sis guardons, la xifra de participació més alta assolida fins ara.

Una trentena d'autors presentaran a la Fira les seves darreres novetats. Entre ells, dos antics "homiletes": Pep Coll i Vicenç Llorca, amb els llibres L'any que va caure la roca i La frase immutable, respectivament. Altres escriptors que hi intervindran seran Joan Obiols, Marcel Fité, Manel Figuera, Marta Grau, Manel Gibert, Roser Guix, Jordi Cardona, Ester Farran, Cristina Canut i Miracle Farreny.

La literatura ocuparà també l'escenari amb les lectures que oferirà el Club de Lectura d'Organyà en l'espectacle que porta per títol Terra Escrita, divendres a la nit. També es podrà veure l'espectacle poètic A boca de fosc, basat en l'obra de Marta R. Gustem, i interpretat per la mateixa autora, acompanyada per Susana Papazachariou i Aleix Armengol. La música la posaran La Sonsoni, en l'obertura de la Fira, i Noè i Marc Rivas en el concert de cloenda.

La Fira del Llibre del Pirineu és organitzada per l'Ajuntament d'Organyà i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i compta amb el suport i la col·laboració de diverses institucions i entitats.