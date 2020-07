Un flamenc mort al Pallars Sobirà

Els Agents Rurals han trobat el cadàver d'un flamenc prop del poble de Vilamur, al municipi de Soriguera (Pallars Sobirà). A través de les xarxes socials han explicat que mai abans havia estat citat un exemplar de flamenc al Pirineu i és per això que s'ha traslladat el seu cadàver al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida, per fer-ne la necròpsia i poder descobrir les causes de la mort.

A preguntes de l'Ara Pirineus, des del cos d'Agents Rurals han afegit que, quan se sàpiguen les causes de la mort, possiblement es podrà determinar com va arribar l'animal fins al Pirineu. En aquest sentit, han recordat que es tracta d'una espècie que, a Catalunya, habita bàsicament al delta de l'Ebre i, en menor mesura, al delta del Llobregat, de manera que és força estrany que un exemplar hagi acabat al Pirineu. La desorientació provocada per una malaltia o un enverinament podria ser una de les causes que haurien dut l'animal a arribar a un indret tan allunyat del seu hàbitat natural, tot i que això no es podrà determinar amb seguretat fins que no es tinguin els resultats de la necròpsia.