La pandèmia atura la formalització de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern

La gestió del covid-19 ha impedit formalitzar la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030 davant del Comitè Olímpic Internacional (COI). En un principi, tot estava preparat per dur a terme aquest tràmit el mes de juliol passat, però finalment no es va poder fer per motius d'agenda, ja que era necessari reunir tant al Comitè Olímpic Espanyol (COE) com les tres administracions implicades en l'organització de l'esdeveniment: la Generalitat, el govern espanyol i el de l'Aragó. Així ho ha explicat el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament, en la qual diversos partits de l'oposició han afirmat que veuen una " manca de lideratge" per part del Govern en aquesta qüestió.

Figueras ha explicat que la feina tècnica està enllestida però que davant d'aquesta situació s'ha decidit " parar màquines", a l'espera d'obtenir l'aval de l'executiu de l'Estat al projecte. Així, ha afegit que un cop les quatre institucions es posin d'acord per fer avançar el projecte es reprendrà l'activitat. També ha insistit a ressaltar l'oportunitat que representa l'esdeveniment per al territori i que aquest serà sostenible des d'un punt de vista ambiental i econòmic.

El secretari general de l'Esport ha dit que als Jocs d'Hivern hi participen uns 3.000 esportistes durant quinze dies i que té un cost d'organització d'uns 1.300 milions d'euros, dels quals el COI en sufraga dues terceres parts i la resta provindrien, bàsicament, de la venda d'entrades, el marxandatge i aportacions privades. D'aquesta manera, Figueras ha explicat que es tracta d'un esdeveniment que s'autofinança.

Mentrestant, des de diversos partits de l'oposició han demanat un lideratge més clar per part de la cúpula del Govern. Un dels que s'hi ha referit d'una forma més clara ha estat el diputat del PSC al Parlament, Òscar Ordeig, que també ha estès la crítica a l'Ajuntament de Barcelona. Figueras li ha respost que el president inhabilitat Quim Torra va enviar una carta al COE per mostrar el suport de la Generalitat al projecte.

Ordeig ha demanat que el projecte tingui en compte tot el conjunt del Pirineu, tant l'Aragó com Andorra i França, però també les comarques pallareses. El diputat alturgellenc ha dit que la candidatura ha de ser una oportunitat per posar aquest territori "al dia" i situar el seu nom al costat de Barcelona, que és coneguda internacionalment. En aquest punt, la diputada de Catalunya en Comú Podem, Concepción Abellán, ha afirmat que tot i que els Jocs d'Hivern poden facilitar la creació d'infraestructures cal prioritzar l'impacte de l'esdeveniment a mitjà i llarg termini.

Per la seva banda, el diputat de Ciutadans Javier Rivas, ha criticat el "centralisme" que té la candidatura, pel fet que aquesta inclou a Barcelona. Així, ha manifestat que si a la capital catalana només s'hi faria la inauguració i les proves de gel, seria més convenient apostar per altres territoris, com ara Lleida, que necessiten més projecció. Finalment, el diputat del PP, Manuel Reyes, ha dit que l'esdeveniment ha de suposar un exemple de col·laboració entre administracions, com es va fer als Jocs Olímpics de Barcelona de l'any 92.