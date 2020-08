El formatge Urgèlia s'endú l'or als prestigiosos Sofi Awards

El formatge Urgèlia DOP, elaborat per la Cooperativa Cadí de la Seu d'Urgell, ha estat guardonat amb l'Or a l'edició d'enguany dels Sofi Awards, com a millor formatge de llet de vaca. Tal com ha donat a conèixer la mateixa cooperativa, aquest concurs, organitzat per l' Specialty Food Association, se celebra anualment als Estats Units, que és el primer productor mundial de formatges. Enguany hi han participat prop de 2.000 productes d'especialitat de tot el món.

Des de l'empresa han indicat que "aquest reconeixement ens fa especial il·lusió, ja que coincideix amb la celebració del 105 aniversari de la Cooperativa Cadí i és el resultat de l'esforç, la dedicació i la professionalitat de totes i tots. Socis-ramaders, treballadors, proveïdors, clients i consumidors, feu d'aquesta cooperativa un gran equip i família".