El fòrum de Iulia Libica canvia d'imatge

La campanya d'excavació d'enguany al fòrum de Iulia Libica, a Llívia, ha finalitzat aquest passat 28 d'octubre i ha permès oferir una nova imatge del jaciment. Diverses graves de colors han cobert els espais més consolidats de l'edifici del fòrum, el quadrant nord-oriental, on es pot veure una de les quatre cantonades de l'edifici, i on l'espai excavat està gairebé complet. Des del Museu de Llívia han indicat que aquest pas mostra la progressiva consolidació que va adquirint el jaciment, que s'està excavant de forma intensiva des del 2013. L'espai avui consolidat, tanmateix, ja s'havia excavat a principis d'aquest mil·lenni, quan encara no es coneixia com a Fòrum de Iulia Libica.

La col·locació de les graves, amb tons de colors que contrasten, s'ha fet per poder consolidar l'espai, sanejar-lo, i preparar-lo per a una futura divulgació que consistirà, d'aquí a uns anys, en una museïtzació d'aquest espai. El fòrum, construït al segle I aC és l'únic edifici d'aquestes característiques que de moment s'ha localitzat al Pirineu. Des del Museu assenyalen que "això demostra la importància de la Llívia romana com a capitalitat d'un espai inconcret però possiblement més extens que no pas l'actual Cerdanya".

Pel que fa al sistema de graves per diferenciar els espais, des del Museu han explicat que les graves vermelles, que simulen un opus signinum -un tipus de paviment romà conformat de teules i terra batuda- estan situades a les habitacions que queden a la part alta de l'edifici. Aquestes, possiblement, eren habitacions amb una funció administrativa i es creu que una d'elles era la cúria, l'espai on es reunien els senadors que conformaven el govern local de l'antiga Iulia Libica. A la part baixa, s'estén una capa de graves grises, que cobreixen la zona del pòrtic, un espai porxat que envoltava tot l'edifici. Finalment, les graves blanquinoses indiquen l'espai del pati central descobert.

Els darrers mesos de campanya s'han concentrat en l'excavació i documentació de l'espai central, un dels darrers testimonis de tota la seqüència cronològica del fòrum de Iulia Libica. Per aquesta raó, s'ha excavat de forma meticulosa per quadres de cinc metres de costat per tal d'entendre tot el procés d'enderroc de les estructures des de l'època moderna fins a la romana. Des de l'excavació inicial del forat de pagès modern s'han documentat diversos enderrocs de pedra i argila, segurament de fases tardoantigues o altmedievals.

Les darreres setmanes ja s'han visualitzat els murs que delimiten un àmbit nou que aprofita el mur del podi del fòrum, i es construeix – paral·lel a ell – un mur en opus spicatum de cronologia tardoantiga. A l'espera de confirmar la datació dels materials, tant del seu enderroc com de la construcció, sembla que es tractaria d'un àmbit de finals del segle IV fins al segle VI dC, una època de remodelació del fòrum que no estava gaire ben documentada. Les excavacions d'aquesta zona que continuaran l'any que ve permeten veure la continuïtat de murs entre la part occidental i oriental.

La campanya d'enguany va començar el 17 d'agost, amb un parell de mesos de retard, a causa de la pandèmia. Ha tingut el suport econòmic de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Llívia i la Generalitat de Catalunya i hi han col·laborat, en el suport tècnic, l'empresa arqueòlegs.cat; en la comunicació i resguard dels objectes trobats el Museu de Llívia; i en el suport científic, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Es poden anar seguint totes les intervencions a través del blog: https://blogs.uab.cat/iulialibica/.