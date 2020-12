El risc frega els 1.000 punts a l'Alt Pirineu i l'Rt ja supera el 2

La situació epidemiològica continua empitjorant a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, igual que al conjunt del país. En les últimes 24 hores el risc de rebrot ha passat de 867 a 997 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) s'ha enfilat per sobre de 2, en passar d'1,86 a 2,01. Recordem que quan aquest índex està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En les últimes 24 hores s'han detectat 51 nous positius, de manera que l'acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 3.281.

Per comarques, la situació més delicada segueix sent la de Cerdanya, on el risc ja supera els 3.000 punts. Concretament, en les últimes hores ha passat de 2.817 a 3.481, mentre que l'Rt s'ha enfilat d'1,86 a 2,82. Ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 9 persones ingressades per covid-19. La situació, en canvi, millora lleugerament a l'Alt Urgell, on el risc baixa de 416 a 379 i l'Rt cau d'1,33 a 1,27. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'hi mantenen 3 persones ingressades per covid-19.

La situació també millora al Pallars Sobirà, on el risc baixa de 174 a 150 i l'Rt cau de 2,07 a 1,78. Tot i això, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan fa 24 hores no n'hi havia cap. Al Pallars Jussà, en canvi, el risc puja de 343 a 418 i l'Rt passa de 0,71 a 0,90. El que baixa és el nombre de pacients de la comarca hospitalitzats per covid-19, que passa de 14 a 11. A l'Aran, el risc passa de 15 a 18 i l'Rt puja de 0,71 a 0,85, mentre que baixa el nombre d'hospitalitzats, que passa de 2 a 1. Finalment, l'Alta Ribagorça continua en situació de risc zero, tot i que les dades de Salut encara no tenen en compte el positiu detectat dimecres al Pont de Suert.