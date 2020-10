La frontera a Cerdanya i l'Aran es mantindrà formalment oberta

La frontera internacional que separa Cerdanya així com els passos fronterers de l' Aran es mantindran, per ara, oberts. Ni el confinament pràcticament total anunciat aquest dimecres pel govern francès ni l'estat d'alarma decretat el cap de setmana pel govern espanyol preveuen formalment la restricció a la mobilitat internacional. A la pràctica, però, les limitacions establertes a banda i banda fan que les possibilitats de moviment quedin molt limitades i circumscrites a desplaçaments de veïns i treballadors transfronterers o a qüestions com el trànsit cap a tercers països, entre altres.

En cas que en les pròximes hores la Generalitat anunciï un tancament perimetral del país, el decret d'estat d'alarma deixa clar que el text " no afecta el règim de fronteres". Si bé matisa que en el cas d'aquelles comunitats autònomes que facin frontera amb un altre estat, "l'autoritat competent delegada ho comunicarà amb caràcter previ al Ministeri de l'Interior i al Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació". A la pràctica, en aquelles comunitats frontereres on ja s'apliquen confinaments perimetrals, com l'Aragó, Navarra o el País Basc, s'està permetent el trànsit a través de la frontera internacional, tal com recullen alguns mitjans. En el cas de l'Aran, però, l'anunci fet pel govern francès ja ha tingut les primeres conseqüències, tal com han donat a conèixer alguns usuaris a través de les xarxes socials.

Demà tanquen França. Reacció dels francesos? Arrasar el tabac de la Val d'Aran. Això es cua de veïns del país veí comprant al Estanc de Vielha. No imagino la cua a Les o Bossòst. #NoAprenem

🎥 Vídeo de @judithpuntas @tv3cat @AmicsPirineu @AraPirineus @arannoticies pic.twitter.com/yN5lGyLZco — Xavi PM (@xavivielha) October 29, 2020

El tancament de la frontera demà per França ha movilitzat centenars de francesos per comprar tabac a l’ #Aran. Cues quilomètriques a #Les, #Bossòst i #Vielha 🤦‍♀️ pic.twitter.com/eBtCvIZOb8 — Anna Geli 🎗 (@geli_anna) October 29, 2020

Queda saber què passarà amb Andorra, especialment en relació a França, ja que el Principat no forma part de l'espai Schengen. Macron, en el seu discurs, ha dit que en el cas dels estats que no formin part de "l'espai europeu" sí que hi haurà restriccions, però ha obert la porta a algunes excepcions. De moment, el que ja s'ha pogut constatar és que aquest dijous al matí s'han produït retencions a la frontera del Pas de la Casa, amb molts ciutadans francesos que volien entrar a Andorra, previsiblement a fer-hi compres abans que es materialitzi el confinament gairebé total aquesta pròxima nit.