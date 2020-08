S'amplia en gairebé un mes el termini per demanar la beca universitària del Pirineu

La Generalitat de Catalunya ha ampliat en gairebé un mes el termini per presentar les sol·licituds de les beques universitàries dirigides als estudiants de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès. Tal com publica aquest dimarts el DOGC, s'ha decidit ampliar aquest termini del 21 d'agost al 15 de setembre a les 14h, és a dir en 25 dies.

Tal com s'explica a la resolució, s'ha pres aquesta decisió tenint en compte que " durant el mes d'agost la gran majoria d'universitats no es troben al 100 % de la seva capacitat operativa, és convenient modificar aquest termini per facilitar els tràmits que han de fer les persones sol·licitants". També es pren aquesta decisió "atès que les circumstàncies així ho aconsellen, i que amb aquesta modificació no es perjudiquen drets ni interessos de terceres persones, tot al contrari, es garanteix que puguin realitzar les gestions i tràmits corresponents amb totes les garanties".

L'import màxim de la beca és de 2.000 euros i s'hi poden acollir totes les persones que cursin estudis universitaris i resideixin a les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Val d'Aran. L'objectiu és oferir una ajuda al desplaçament i la manutenció, tenint en compte que l'Alt Pirineu i Aran és l'única demarcació de Catalunya que no té cap universitat presencial i, per tant, els seus estudiants estan obligats a desplaçar-se si volen fer estudis universitaris.