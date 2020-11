El govern espanyol ja té definit el traçat de la variant de la Pobla de Segur

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol ja té sobre la taula l'informe d'impacte ambiental de la variant de la N260 al seu pas per la Pobla de Segur. Tal com ha explicat l'executiu espanyol en un comunicat de premsa, com que la redacció del projecte s'havia reprès el 2019, després que els treballs portessin aturats des del 2012, calia fer un nou procediment d'avaluació ambiental. Un cop fet, ara ja poden prosseguir els treballs de redacció del projecte de traçat, incorporant les mesures i prescripcions establertes al document ambiental. D'altra banda, quan s'aprovi provisionalment el projecte de traçat, caldrà que se sotmeti a informació pública.

El que ja ha quedat definit, però, serà el traçat. Fa uns mesos, el govern espanyol va fer arribar a l'Ajuntament de la Pobla de Segur tres possibles alternatives, i el consistori va triar la que finalment sembla que s'impulsarà. Aquesta té una llargada de 1.954 metres, s'inicia amb una rotonda a la N-260 prop del trencall de Toralla, creua el riu Flamisell a través d'un viaducte de 120 metres, passa per sota de la cambra d'aigües per un túnel de 856 metres de llarg i acaba amb un altre viaducte de 125 metres sobre el barranc de Vallcarca, on enllaça de nou amb la carretera actual en direcció a Sort.

En el ple del mes d'agost, l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, detallava que el projecte preveu aquesta sola rotonda prop de la carretera de Toralla. Això faria que els vehicles que volguessin sortir cap a Sort o entrar a la Pobla des del nord no poguessin fer-ho per l'avinguda Verdaguer, sinó que haurien de fer tota la volta fins aquesta única rotonda. És per això que l'Ajuntament va demanar que es preveiés una segona rotonda a l'enllaç nord, així com una tercera, per enllaçar amb la carretera de Sant Miquel del Pui per facilitar l'accés i la sortida de la zona oest del nucli. De moment, Baró ha assenyalat que no té constància de si es podran incorporar aquestes peticions al projecte.

De moment, el pressupost espanyol del 2021 preveu una dotació de 158.000 euros per redactar el projecte. "Ara els tècnics valoraran què val fer això i després el ministeri decidirà si es tira endavant", ha indicat Baró, que ha recordat que el 2012 ja es va iniciar el procés i finalment es va quedar aturat.