La Seu habilita el Centre Cívic per a la campanya de vacunació contra la grip estacional

L'equip d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell ha donat a conèixer que aquest any l a campanya de vacunació contra la grip estacional es durà a terme al centre cívic El Passeig. Concretament, es farà d el 15 al 23 d'octubre, de 16h a 19h. Tal com han indicat des de l'Ajuntament, les persones que es vulguin vacunar contra la grip ho poden fer sense cita prèvia però respectant el dia que es vacuna segons la lletra del primer cognom. Així, el dijous 15 d'octubre podran fer-ho els veïns i veïnes amb cognoms de la A a la B; el 16 d'octubre, de la C a la E; el 19 d'octubre, de l'F a l'H; el 20 d'octubre, de l'I a l'M; el 21 d'octubre, de l'N a la P; el 22 d'octubre, de la Q a l'S; i el divendres 23 d'octubre, de la T a la Z.

Des del consistori també han recordat que aquesta vacunació s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip. Això inclou a persones de 60 anys o més; persones internades en institucions tancades com ara residències geriàtriques o centres de malalties cròniques i malalties mentals; adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l'asma o adults i infants que han estat sotmesos a vigilància mèdica o hospitalització durant l'any anterior a causa de malalties cròniques metabòliques (incloent-hi la diabetis mellitus), malalties renals o hepàtiques cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloent-hi les causades per medicació o pel virus de la immunodeficiència humana).

També s'adreça a persones amb obesitat mòrbida; infants i adolescents (dels sis mesos als divuit anys) tractats durant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar la síndrome de Reye (dany cerebral agut i problemes hepàtics de causa desconeguda) després de la grip; infants d'entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (nascuts abans de les 32 setmanes de gestació), i dones embarassades.