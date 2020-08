L'helicòpter nocturn ha fet 26 trasllats sanitaris en dos anys a l'Alt Pirineu i Aran

El servei d'helicòpter mèdic nocturn del Sistema d'Emergències Mèdiques ha realitzat un total de 26 trasllats des de l'Alt Pirineu i Aran en els primers dos anys de funcionament. Així ho ha donat a conèixer el Departament de Salut, que ha remarcat que aquest servei "és una eina per garantir l'equitat en l'accés al sistema sanitari públic de tota la població de Catalunya, especialment la d'aquelles zones més allunyades dels hospitals que atenen els casos de major complexitat".

En aquests dos primers anys de funcionament dels helicòpters nocturns, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha estat la tercera de tot Catalunya amb més trasllats, després de la de Lleida, amb 45, i la de Tarragona, amb 31. En el global de Catalunya, l'helicòpter medicalitzat del SEM ha traslladat a més de 312 pacients en horari nocturn. Des del seu enlairament, s'ha utilitzat 185 vegades per realitzar trasllats interhospitalaris (trasllat de pacients greus i crítics d'un hospital a un altre) i 127 han estat trasllats primaris (atenció del pacient al mateix lloc de l'incident).

Una altra novetat ha estat la incorporació d'equips d'alta especialització mèdica. És el cas de l' helicòpter neonatològic-pediàtric medicalitzat, que des de principis d'any ha ampliat el seu període d'activitat i ha duplicat l'equip sanitari. Aquest recurs actua durant 16 hores diàries, des de les set del matí fins a les onze de la nit, els 365 dies de l'any. L'increment de les hores de cobertura aèria suposa la incorporació d'un segon equip assistencial integrat per professionals de pediatria i d'infermeria provinent de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell que se suma al que està operatiu actualment a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Des de Salut han indicat que fins ara, quan s'activava aquest servei, s'anava a recollir els pediatres-neonatòlegs a l'Hospital de Sant Pau en hora d'orto a ocàs. Ara, amb els dos equips de pediatres-neonatòlegs per cobrir tot l'any, el SEM augmenta la resposta assistencial i cobertura sanitària, i s'ha passat de vuit a setze hores d'operativitat els 365 dies de l'any per atendre emergències neonatològiques-pediàtriques arreu de Catalunya i reduir els temps de resposta.

Això permet, per exemple, assistir a un nounat-pediàtric en territoris distants a Barcelona i traslladar-lo a l'hospital útil en una quarta part del temps que costaria fer-ho en una ambulància terrestre.

Trasllat de pacients crítics amb malalties altament contagioses

Així mateix aquest any també ha entrat en funcionament la primera càpsula d'aïllament per traslladar pacients crítics contagiats amb malalties altament infeccioses com el covid-19 en helicòpter medicalitzat. Amb l'activació d'aquest dispositiu, Catalunya s'ha convertit en el primer territori de l'Estat espanyol que ha desenvolupat un protocol per fer el trasllat segur d'aquests pacients en helicòpter.

Desplegament d'helisuperfícies 24h

D'altra banda, per poder d'arribar a tot el territori, s'està desenvolupant tot un pla d'helisuperfícies 24 hores. D'aquí a finals d'any, està previst que entrin en funcionament cinc helisuperfícies, tres d'elles al Pirineu: la de Tremp, la de l'aeroport de la Seu d'Urgell i la de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a Andorra. Un cop operatives, augmentaran els serveis nocturns i les unitats de Suport Vital Avançat (SVA) territorials que podran estar més disponibles en els respectius territoris.