L'hoquei sobre gel es tenyeix de groc i negre

Puigcerdà ha tancat la setmana amb una alegria esportiva. Dotze anys després, el Club Gel Puigcerdà s'ha endut el títol de lliga, el sisè del seu palmarès. Els groc i negre ho han aconseguit després d' imposar-se aquest dissabte al Txuri Urdin de Donostia per 4 a 6. Com que en el primer partit de l'eliminatòria a tres, el disputat a Puigcerdà, ja l'havien guanyat per 5 a 2, no ha calgut fer el tercer partit de desempat. Aquest títol de lliga culmina una temporada força inusual degut al covid-19 que, de fet, ha acabat mig any més tard del previst.



Tot i que la victòria s'ha produït a Donostia , la consecució del campionat s'ha fet notar també a Puigcerdà, on un grup d'aficionats s'han concentrat al voltant de l'estàtua del jugador d'hoquei sobre gel que presideix una de les entrades de la vila. Des del club han anunciat una pròxima "celebració continguda i adient als moments que s'estan vivint", en relació a la delicada situació sanitària derivada del covid-19 . Cal dir, però, que la setmana que ve ja comença la nova temporada, de manera que hi haurà poc temps per a celebracions.