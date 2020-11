L'hospital de la Seu dona per acabat el brot de covid-19 detectat a mitjans d'octubre

La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha donat per acabat el brot de covid-19 detectat el passat 18 d'octubre. Recordem que el brot va començar amb la detecció d'un pacient (amb PCR negativa el dia del seu ingrés), que durant la seva estada va presentar simptomatologia sospitosa. Com a conseqüència, l'hospital va posar en marxa una sèrie de mesures per contenir la propagació.

Així, es van realitzar proves PCR a tots els professionals de l'Hospital; es va localitzar a tots els pacients que havien estat ingressats des del 15 d'octubre (un total de 36) i se'ls va realitzar una prova PCR i seguiment posterior; es va fer una sectorització vertical de l'Hospital, destinant tota la primera planta d'hospitalització per als pacients amb covid-19, la segona planta per als pacients aguts no Covid i la tercera planta per als pacients sociosanitaris; i es va suspendre tota l'activitat programada no urgent de consultes externes, de quiròfan, de rehabilitació i de proves diagnòstiques.

Arran d'aquest brot i del resultat de les proves PCR realitzades, es van detectar un total de 22 pacients positius, 3 d'ells ingressats a la unitat sociosanitària, i 16 professionals. A més, es va haver d'aïllar a domicili a 4 professionals, per haver estat contacte estret amb els casos positius. Tant els usuaris com els professionals que hi ha a la zona habilitada al Seminari han donat resultat negatiu de PCR en els diversos cribratges que s'han fet.

Els dies 3 i 4 de novembre es van realitzar cribratges de control a pacients i a professionals, que han resultat tots negatius i s'ha donat d'alta a tots els pacients tret d'un, que evoluciona favorablement. Per tant, des del centre indiquen que "donem per acabat el brot hospitalari, no sense lamentar els pacients que han mort durant aquest període i presentar el nostre condol als seus familiars i entorn. Finalment, volem agrair la col·laboració de tothom al llarg d'aquest període".