Els hotelers demanen ajuda per aclarir que el Pirineu no és el Segrià

Els hotelers de l'Alt Pirineu i l'Aran han demanat a Turisme de la Generalitat i al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida que posin en marxa una campanya per aclarir que la situació sanitària del Pirineu no té res a veure amb la de Lleida ciutat i el Segrià. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, ha mantingut aquest dimarts contacte amb els màxims responsables d'aquests organismes per tal de demanar-los que els ajudin a fer visible aquesta diferència, sobretot de cara als turistes de fora del país, per tal de frenar les anul·lacions que està havent-hi fruit de la confusió entre Lleida ciutat i la província de Lleida.

Castellarnau ha explicat a l'Ara Pirineus que el confinament perimetral del Segrià va provocar les primeres cancel·lacions de reserves al Pirineu i que "cada cop que surten noves notícies sobre la situació de Lleida o el Segrià nosaltres rebem anul·lacions". Tot i això, ha remarcat que també segueixen rebent reserves, i que els clients de més confiança truquen abans per informar-se i des de l'hotel se'ls pot dir que la situació al Pirineu és de tranquil·litat. Castellarnau, però, lamenta que "la gent no sap què fer" i que els que no coneixen tant la zona acaben anul·lant abans d'informar-se. Per això creu que és molt necessari que les institucions els ajudin a fer visible que la situació del Pirineu és molt diferent de la del Segrià. En aquest sentit, assegura que la resposta que ha rebut és que ja s'han començat a fer campanyes d'informació a través de les xarxes socials i de portals especialitzats.

Des del sector dels esports actius també destaquen la importància de fer arribar el missatge que la situació del Pirineu no té res a veure amb la de Lleida i el sud del Segrià. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha destacat que el confinament del Segrià va provocar "un alentiment de les reserves i sobretot moltes demandes d'informació per part de clients". De moment, assegura que les cancel·lacions no han estat molt elevades, al voltant del 10%, i remarca que sobretot són de clients de fora de Catalunya, que veuen el que està passant a Lleida ciutat i a sud del Segrià i no tenen massa clar si això els pot afectar.

Per tot plegat, Dolcet assegura que des del sector han començat una important tasca informativa, i a tots els clients que truquen els expliquen que "estem en una regió sanitària diferent de la de Lleida que no està afectada per aquests rebrots i que tot el sector turístic del Pirineu hem fet un gran esforç per adaptar les nostres empreses i les activitats a la situació sanitària, per tal de transmetre'ls seguretat".

Pel que fa a les perspectives de cara a l'agost, Dolcet calcula que el sector dels esports actius del Pallars Sobirà tindrà una ocupació del 50% respecte al que es va assolir l'any passat. Tot i això, celebra que, de moment, "ens estem aguantant bé i la gent està responent". Si les coses no canvien molt, esperen rebre la major afluència de visitants de l'estiu cap a mitjans d'agost.

Des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà també han explicat que l'ocupació és més bona en càmpings, sobretot en bungalous, i han afirmat que la recuperació està sent " lenta però a bon ritme". Des de l'ens també han assegurat que segueixen amb preocupació la situació del Segrià, han mostrat la seva solidaritat amb la comarca i han desitjat "una ràpida i completa recuperació".