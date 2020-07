Els hotelers demanen xecs "a la italiana"

La Federació d'Hostaleria de Lleida ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que reprodueixi a Catalunya el model italià de donar xecs de 500 euros per als nacionals que passin les vacances al país. El president de la federació i hoteler pallarès, Josep Castellarnau, assegura que aquesta mesura ajudaria a crear llocs de treball. A la vegada, ha sol·licitat que es torni a programar la setmana blanca al mes de febrer i que es faciliti la gestió dels ERTO sobretot per als empresaris de Lleida ciutat.

Pel que fa a l'afectació que ha tingut el confinament del Segrià per al sector hostaler de l'Alt Pirineu i Aran, Castellarnau ha remarcat que no ha estat molt gran, gràcies al fet que la mobilitat entre la resta del país i el Pirineu no s'ha vist afectada per la mesura. Tot i això, ha lamentat que a alguns turistes de països com Alemanya o Bèlgica els ha arribat informació errònia que els ha induït a pensar que s'havia confinat tot Catalunya i no només el Segrià. Castellarnau ha explicat que "per sort" tenen un client molt proper que acostuma a trucar per informar-se i se li han pogut aclarir aquestes informacions.

El president de la Federació també ha explicat que el Govern els ha demanat que posin a disposició de Salut un hotel per acollir metges que arribin a Lleida de fora del Segrià. Castellanrau ha dit que amb tota probabilitat serà el Ramon Berenguer, a tocar de l'estació d'autobusos de Lleida. Per poder-ho fer efectiu estan acabant de gestionar qüestions com on poder oferir el dinar i sopar a aquests professionals donat que aquest hotel no ofereix aquest servei. La petició que els ha arribat des de Salut és d'un hotel amb unes 50 places.