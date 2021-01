La importància dels noms

L'altre dia escoltava una entrevista a un jove cerdà que, quan li preguntaven per la part francesa de la Cerdanya, diferenciava entre Cerdanya francesa i Cerdanya catalana. És una cosa que tot i que s'ha repetit centenars de cops, sembla que li costa a molta gent d'entendre. La Cerdanya és una. Geogràficament abasta tota l'Alta i la Baixa Cerdanya i una part del Baridà que pertany administrativament a l'Alt Urgell. Hi ha qui afegeix fins i tot tres municipis del Conflent i algun del Capcir.

Si parlem d'administracions, hi ha un tros de Cerdanya que pertany a l'estat francès i un tros que pertany a l'estat espanyol. Si no us agrada parlar d'Espanya, podeu parlar de la Catalunya autonòmica o del Principat, tot i que no tinc molt clar què és avui dia el Principat de Catalunya, perquè això sona més aviat com un terme medieval.

Però l'Alta Cerdanya, la que es troba sota el control francès, és tan catalana com la Baixa Cerdanya. Per tant, sisplau, que fa mal a l'oïda: deixeu de parlar de Cerdanya francesa i Cerdanya catalana. Ja força divisions tenim, imposades pels estats francès i espanyol, de manera força arbitrària, com perquè nosaltres mateixos ens llencem pedres al nostre teulat.

I ja de pas, recordo que el gentilici de Cerdanya, és cerdà, no ceretà. Els ceretans eren una tribu històrica que vivia al Pirineu, més estesa que l'actual comarca de la Cerdanya. I crec que els cerdans actuals, tot i que poden ser en certa manera hereus històrics dels ceretans, no en són pas, de ceretans.

Finalment, deixeu d'escriure La Cerdanya, amb l'article amb majúscula. És la Cerdanya o Cerdanya simplement, com reivindiquem molts, igual que passa amb Osona, que se li va acceptar de no fer servir l'article perquè el nom estava associat al comtat d'Osona. Cerdanya també va ser un comtat.

Els noms tenen la seva importància. Demostren, per activa o per passiva, la ideologia que hi ha darrere de la persona que els fa servir. No ho oblidem: no són mots neutres.