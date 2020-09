"És important educar a la gent a l'hora d'anar a la muntanya"

L'escriptor i excursionista Manel Figuera (Barcelona, 1957) torna a les llibreries amb una nova guia de muntanya. En aquest cas, però, no està tan pensada per a "professionals" de la matèria, sinó que va dirigida a un públic més familiar. Justament, el volum, editat per Edicions Salòria, duu per títol Cerdanya en família. La guia havia de sortir per Sant Jordi, però el covid-19 ho va impedir, i finalment ha acabat veient la llum a finals d'estiu.

Què proposa el llibre?

Cerdanya en família és un encàrrec d'Edicions Salòria fruit de l'interès que vèiem des de fa anys que hi havia per un producte així. De fet, des de l'any 2015, amb l'Associació Llibre del Pirineu posem cada estiu una parada alguns dies d'agost a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà i havíem detectat que molta gent ens demanava guies per fer excursions senzilles per Cerdanya. Fins ara, podíem trobar publicats llibres de rutes de més nivell o bé passejades, més que excursions, per zones com Malniu o Prat de Cadí. El que volíem era divulgar la comarca perquè es pogués recórrer fent-hi excursions assequibles per a tots els públics i la gent pogués conèixer el territori, ja que hi ha molts llocs a la comarca que necessiten ser divulgats. El llibre, de fet, no es dirigeix tant a un públic excursionista sinó a famílies, grups de joves o mestres d'escola que vulguin preparar sortides amb els alumnes, entre altres.

Com l'heu preparat?

En dos o tres anys he anat a recórrer totes aquestes rutes, perquè a diferència de l'alta muntanya, on els camins pràcticament no varien, quan fas mitja o baixa muntanya és molt més fàcil que hi hagi canvis, que un sender es perdi o que es modifiqui algun camí. Per exemple, fent aquesta guia, he vist que si vas de Prullans al dolmen d'Orèn i baixes per Sant Quintí, hi ha pistes noves i alguna pista ha desaparegut. Igualment, hi ha alguns camins per on fa vint anys s'hi podia passar però ara ja no, perquè no s'ha mantingut. D'alguna manera, he fet una actualització de la guia que vaig fer l'any 1997, que es deia Cerdanya, rutes i passejades, que va tenir molt èxit. A banda de comprovar com estan els camins, també hi he afegit noves propostes, d'una i altra banda de la frontera. De fet, hi ha 25 propostes a la Baga i 25 a la Solana, de manera que dona idees per a molts caps de setmana.

També hi ha rutes amb raquetes de neu

Sí, dels 50 recorreguts n'hi ha 10 que es poden fer amb raquetes. De fet, cada excursió té una fitxa tècnica on diu quan és millor fer-la, i en aquestes diu que és millor fer-les a l'hivern amb raquetes. A més, es poden fer sense cap mica de perill. A la guia ja ho dic, que encara que estiguem amb un risc d'allau 4, aquestes rutes es poden fer tranquil·lament, ja que no passen per cap pendent o pala de neu que les faci perilloses. A més, no són les típiques passejades que hi ha a les estacions d'esquí nòrdic, sinó que permeten fer excursions d'una mica més d'envergadura però assumibles per algú novell.

El covid-19 ha dut a més persones a la muntanya, cal educar a la gent?

Naturalment, és important educar a la gent per anar a la muntanya. Aquest estiu ens hem trobat amb un públic excepcional, que no havia vingut mai. Hem pogut comprovar que era molt públic de platja, ja que demanaven llocs per banyar-se, llacs, rius, etc. En aquest sentit, és difícil que una persona acostumada a banyar-se al mar et faci cas quan li dius que no es posi en un llac d'alta muntanya perquè porta crema solar i això fa mal a la fauna i a la flora que hi ha. Una sola persona potser no, però si ho fan cent persones fan mal a l'ecosistema, i cal que això se sàpiga. Justament, aquest llibre té també aquest vessant, el d'educar i explicar, per exemple, que quan fem una excursió per la muntanya més val que no aixequem les pedres dels murs ni ens hi arrepengem sense mirar perquè ens pot sortir un escurçó. Jo crec que la línia és aquesta, oferir una educació constant més que no pas fer èmfasi en les prohibicions.

Treballeu en alguna nova publicació?

Sí, ara mateix estic fent un llibre que sortirà de cara al febrer de l'any que ve sobre el minyó de Montellà i altres bandolers del segle XVI i XVII. Es tracta d'un personatge que va tenir molta importància, però que es coneix molt poc. D'altra banda estic actualitzant la novel·la que vaig escriure fa molts anys, Els fills de la terra, i que va editar Garsineu. En aquesta ocasió, sortirà publicada amb Salòria i hi estic canviant algunes dates que són errònies i he fet més àgil la part del principi. També estic treballant en una guia d'indrets llegendaris de Cerdanya i el Capcir, que complementaria les que ja vaig treure del Baridà i de la Batllia.