Una incidència deixa Montardit de Baix sense aigua potable

Un problema de potabilitat ha deixat el nucli de Montardit de Baix, al municipi de Sort, sense aigua de boca. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament de la capital del Pallars Sobirà, "s'ha detectat una incidència de potabilitat en l'aigua de boca del nucli". Per aquest motiu han demanat als veïns i veïnes que no consumeixin aigua de l'aixeta sense haver-la bullit o higienitzat prèviament.

Des del consistori han afegit que "esperem resoldre la incidència al més aviat possible però no tenim una previsió concreta fins que no haguem localitzat l'origen del problema".