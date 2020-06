Una incidència tècnica obliga a posposar la posada en marxa del telefèric de la Vall Fosca

El telefèric de la Vall Fosca no es podrà posar en marxa l'1 de juliol tal com estava previst inicialment, a causa d'una avaria. Abans de fer la cessió del telefèric a l'Ajuntament de la Torre de Capdella, Endesa -propietària del giny- realitza cada any una inspecció tècnica de la instal·lació perquè la Direcció General de Transport per Cable de la Generalitat de Catalunya n'autoritzi l'ús públic i així el consistori en pugui fer un ús turístic. Tal com ha donat a conèixer el consistori, l'empresa els ha informat que durant la revisió, realitzada aquest mes de juny, quan la situació de la Covid-19 ho ha permès, s'ha detectat un problema amb una peça que impossibilita el seu ús públic almenys de cara a l'1 de juliol.

L'empresa ha informat que la setmana que ve iniciarà els treballs de reparació temporal de la peça amb l'objectiu d' accelerar la posada en funcionament del telefèric el més aviat possible. Un cop s'iniciïn els treballs es podrà determinar amb més claredat si la reparació de la peça és viable des d'un punt de vista tècnic o si cal substituir-la per una de nova i, a mesura que avancin els treballs, es tindrà més informació.

Normalment, l'empresa propietària del telefèric realitza la revisió al mes d'abril. Aquest any, però, a causa de la pandèmia de la Covid-19, la revisió s'ha hagut d'iniciar més tard. A banda de la revisió anual (manteniment mecànic i elèctric), Endesa també realitza una revisió extraordinària cada sis anys. El telefèric és una dels principals atractius de la Vall Fosca a l'estiu, i cada any és utilitzat per milers de visitants.