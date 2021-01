Els indicadors de risc comencen a baixar a l'Aran però es mantenen molt alts

Els principals índexs de risc continuen sent molt elevats a l'Aran, però almenys en les últimes 24 hores han començat a baixar. Segons les darreres dades ofertes per Salut, el risc ha passat de 2.197 a 2.128, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha baixat de 3,11 a 3,01. Recordem, però, que quan l'Rt supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. El que ha pujat és el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, que ha passat de 4 a 6. Per tot plegat, des del Conselh Generau d'Aran s'ha fet una crida a la ciutadania a respectar les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.

Les xifres segueixen creixent al Pallars Sobirà, on el risc passa de 769 a 790, mentre que l'Rt puja de 2,71 a 2,78. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Tornen a pujar també els indicadors a l'Alt Urgell, on el risc passa de 622 a 671 i l'Rt puja d'1 a 1,06. Es mantenen en 6 les persones ingressades al Sant Hospital de la Seu d'Urgell per covid-19. També pugen les xifres a l'Alta Ribagorça, on el risc passa de 128 a 179 i l'Rt puja de 0,64 a 0,79, tot i que encara es manté per sota del llindar d'1. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

La situació, en canvi, continua millorant a Cerdanya, que venia d'unes xifres molt elevades. El risc baixa de 799 a 775 i l'Rt es manté gairebé igual, passant de 0,53 a 0,54. El que segueix baixant és el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, que passa d'11 a 10. Al Pallars Jussà, el risc baixa de 194 a 100 i l'Rt cau dràsticament per sota d'1, en passar d'1,39 a 0,72. Segons Salut, 4 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19.

Setze vacunacions en un dia

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc es mantingui en 615 i l'Rt creixi molt lleugerament, de 0,86 a 0,87. En les últimes 24 hores s'han notificat 27 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és 4.200. El que ha baixat força les últimes 24 hores respecte a altres dies ha estat el nombre de vacunacions, ja que només s'han administrat 16 dosis en un dia a tota la regió sanitària. A hores d'ara s'ha injectat la primera dosi del vaccí a 1.690 persones de la regió sanitària.