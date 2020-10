260x366 Una guia recull dotze indrets del Pirineu i Ponent on es pot practicar l'escalada Una guia recull dotze indrets del Pirineu i Ponent on es pot practicar l'escalada

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha presentat aquest divendres la publicació Escala Lleida amb Chris Sharma. Es tracta d'una guia d'autor en format desplegable que inclou dotze zones per diferents indrets de les comarques del Pirineu i Ponent, seleccionades per Chris Sharma, considerat un dels millor escaladors del món. La guia ofereix una fitxa tècnica de cadascuna de les dotze rutes i informació complementària com ara la seva popularitat, l'accés i aparcament, els llocs emblemàtics i també explica la relació de l'esportista amb la zona. Se n'han editat 10.000 exemplars en cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i neerlandès) i també es pot consultar al web del Patronat de Turisme, a escalada.aralleida.cat.

Les ubicacions pirinenques per practicar l'escalada seleccionades per Chris Sharma són Terradets, Abella de la Conca i la Pedrera, al Pallars Jussà; l'Argenteria, al Pallars Sobirà; Cavallers, a l'Alta Ribagorça; Bagergue, a l'Aran i Tresponts, Oliana, el contrafort de Rumbau i Peramola, a l'Alt Urgell. També s'han inclòs Canalda, al Solsonès i Sant Llorenç de Montgai, Camarasa i la Cova Gran de Santa Linya, a la Noguera.

Durant la presentació de la guia, que s'ha fet de forma virtual, Sharma ha destacat que les possibilitats per practicar l'escalada a la demarcació són "infinites, ja que cada dia pots anar a un lloc diferent per escalar sense repetir durant la resta de la vida, i mai acabaries de veure llocs nous". També ha posat en valor que "hi ha un clima molt bo que et permet escalar en unes condicions òptimes pràcticament tot l'any".

L'escalador ha explicat que fa quinze anys va decidir instal·lar-se en aquest territori, després de descobrir totes les parets per practicar aquest esport. Aquests anys li han servit per obrir noves rutes, documentar-les i difondre-les per mitjà de vídeos per poder atraure més gent aficionada a l'escalada cap a les comarques del Pirineu i Ponent. En aquest sentit ha afirmat que "avui dia, si algú vol ser un dels millors del món en l'escalada ha de venir a Lleida per provar les vies que s'hi han obert", com ara la Dura Dura, a Oliana, o la Cova Gran de Sant Linya, on hi ha vies "de nivell molt alt que s'han convertit en referents mundials", ha dit.

L'escalador considera un "honor" poder contribuir a posicionar el territori en aquest esport i ara també a través d'aquesta guia editada pel Patronat de Turisme. Actualment Chris Sharma viu a cavall entre Lleida, Barcelona, Mallorca i Madrid, on desenvolupa diferents projectes vinculats amb el món de l'escalada.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, ha agraït la col·laboració a Sharma i el fet que volgués fixar temporalment la seva residència a la demarcació per poder-hi practicar el seu esport preferit. Pujol també s'ha referit als difícils moments pels quals està travessant el sector turístic a causa de la pandèmia i ha destacat que, precisament, "en aquesta conjuntura és quan ens hem d'esforçar per posar en valor el millor que tenim, com ara la natura, com un referent indiscutible de la nostra oferta turística".

Així, la responsable del Patronat ha destacat que aquesta guia situa l'escalada com una activitat de natura que es pot practicar en espais oberts lluny de massificacions de persones, amb una oferta adreçada tant al públic de proximitat com a l'internacional. Per això, l'objectiu de la publicació és donar a conèixer i projectar internacionalment el Pirineu i Ponent com a lloc de referència on practicar aquest esport, ha dit Pujol.