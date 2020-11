Bossòst podrà ampliar els usos i activitats en sòl no urbanitzable

La Comissió d'urbanisme de la Val d'Aran, copresidida pel secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra i per la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha emès aquest divendres un primer informe favorable, dins del tràmit ambiental, a la modificació de les Normes subsidiàries i complementàries de la Val d'Aran a Bossòst. El canvi permetrà ampliar els usos i les activitats que es poden dur a terme en el sòl no urbanitzable d'aquest municipi.

Des de Territori i Sostenibilitat han indicat que les Normes de la Val d'Aran es van aprovar l'any 1982 i, en el cas del sòl no urbanitzable, són molt restrictives en els usos que s'hi admeten, limitant-los, pràcticament, a les bordes i cabanes agropecuàries de tipologia tradicional, refugis d'alta muntanya i alguns tipus d'equipaments.

Des de llavors, el Govern català ha aprovat diversos instruments de planificació territorial i urbanística que, entre d'altres, amplien els usos permesos en aquest tipus de sòl. Així, hi tenen cabuda, per exemple, els càmpings i activitats recreatives, sempre que siguin compatibles amb els valors ambientals i ecològics del sòl no urbanitzable. Alguns d'aquests instruments més recents són la Llei d'urbanisme, el Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran i el Pla director urbanístic (PDU) de la Val d'Aran.

L'Ajuntament de Bossòst és el primer de la vall en impulsar una modificació de les Normes araneses en el seu terme municipal. Actualment, el sòl no urbanitzable al municipi està qualificat com a rústic, amb usos preferents agropecuaris, i de protecció especial, on només es poden ubicar usos compatibles amb la condició natural i amb la preservació de bordes i cabanes. Mitjançant el canvi en les Normes, el sòl no urbanitzable es qualificarà com de protecció especial (espais PEIN, Xarxa Natura 2000) i de protecció preventiva, possibilitant una ampliació dels usos admesos. Amb l'informe que ha emès aquest divendres la comissió s'inicia la tramitació ambiental de la modificació de les Normes, que també haurà de superar la corresponent tramitació urbanística.