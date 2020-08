Els jaciments de les Esplugues i el Pui de Segur comptaran amb recreacions 3D

Entre els dies 17 i 28 d'agost es duran a terme les quartes campanyes d'excavacions arqueològiques als jaciments medievals de les Esplugues i el Pui de Segur. Tal com han explicat des de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, aquest any les intervencions s'han hagut d'adaptar als protocols de seguretat necessaris pel covid19, però tot i això l'arqueòleg que dirigeix l'excavació, Walter Alegría, de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un pla de treball que donarà resultats efectius per a la recerca i la divulgació d'aquests jaciments. L'objectiu, remarquen, és doble: fer un 3D de les construccions d'ambdós jaciments i excavar els paviments dels diferents períodes medievals.

L'estratègia a l'excavació del Pui de Segur consistirà a delimitar i descobrir el màxim nombre de murs del sector iniciat els anys anteriors. Alhora, es continuarà buidant els enderrocs de l'interior de les cases produïts durant l'abandonament dels segles XV-XVI. A les Esplugues de Segur en canvi, es durà a terme el desempedregament de part de la balma per poder fer un 3D i mostrar amb eines digitals el jaciment al públic que no pugui accedir-hi per limitacions físiques. Paral·lelament, es continuaran excavant els nivells alt medievals, de fa més de 1000 anys.

Aquestes excavacions arqueològiques estan incloses dins del projecte " Muntanya viva. Assentaments, recursos i paisatges a la Catalunya medieval" del qual els investigadors principals són la doctora Marta Sancho Planas i el doctor Pau Castell Granados. Les tasques d'excavació les realitza el Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona amb suport de l'Ajuntament de la Pobla de Segur. En aquesta recerca participen estudiants dels graus d'arqueologia i història de la Universitat de Barcelona.