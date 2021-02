Les jornades energètiques de Cerdanya apleguen a 150 persones d'arreu del Pirineu

El Consell Comarcal de Cerdanya ha tancat les dues sessions de la Jornada Energètica amb més de 150 participants. Els divendres 29 de gener i 12 de febrer van tenir lloc les dues sessions virtuals impulsades per l'ens comarcal i englobades dins la Jornada Energètica a Cerdanya, sota els títols "Transformem el sol al Pirineu: autoconsum fotovoltaic a Cerdanya" i "Els recursos de la forest i del subsòl al Pirineu: biomassa i geotèrmia", respectivament.

Ambdós esdeveniments eren oberts al públic, però dirigits als ens públics, tècnics i tècniques municipals i a les empreses sensibles amb el medi ambient i la transició energètica, amb l'objectiu d'avançar cap a una transició energètica a través de la sostenibilitat i la resiliència de la comarca.

En aquesta línia, les dues sessions oferien una diagnosi actual del sistema energètic de la comarca, així com els coneixements legislatius actuals per poder agilitzar i facilitar la implantació de les energies renovables com a nou model energètic i al voltant de les ajudes associades en el marc autonòmic i de demarcació. A més, al final d'ambdues els ponents van resoldre els dubtes que havien anat plantejant els participants.

Aquest projecte s'emmarca en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, nascut de la necessitat de generar un diàleg entre l'administració pública i els representants de les empreses i la societat civil per consensuar un nou model energètic del Pirineu renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d'energia.

La inscripció a la primera jornada (a través de formulari) va ser de 44 persones, tot i que l'assistència final va ser de més de 80 persones, inclosos els ponents. D'altra banda, en la segona jornada hi va haver 67 inscrits, amb una participació final de 69 persones. Entre els assistents cal destacar representants de la Generalitat de Catalunya, de les Diputacions de Girona i de Lleida, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i dels Consells Comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, així com representants d'ajuntaments i arquitectes tècniques de Cerdanya (alcaldies d'Alp, Bellver de Cerdanya, Das, Ger, Llívia, Puigcerdà i Urús) i d'altres territoris del Pirineu (ajuntaments d'Alins, Llavorsí, Vall de Cardós, Soriguera, Rialp, la Seu d'Urgell, Alt Àneu, Vielha, Tremp i l'EMD d'Isil i Alós).

Així mateix, també hi han participat representants d'entitats com Pallars Actiu, l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès o Integra Pirineus; empreses tècniques energètiques com Cerdanya Solar, PEUSA o Pinergia; empreses agroalimentàries i de serveis; i arquitectes, tècnics i tècniques independents.

La valoració global del Consell Comarcal de la Cerdanya respecte a l'acollida i resposta de les dues jornades ha estat molt positiva. Així, davant de la necessitat d'informació i d'un impuls cap a un model energètic sostenible, de qualitat i local, es preveu convocar més trobades en col·laboració amb altres entitats del Pirineu, amb la finalitat de fomentar el treball en xarxa i cooperatiu i avançar en la transició energètica com a conjunt de territori natural i de muntanya, sense fronteres geogràfiques, de demarcació o delimitacions polítiques.