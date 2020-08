El Tren dels llacs podria tornar a circular a finals d'agost

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya intentarà reprendre el Tren dels llacs, el comboi turístic entre Lleida i la Pobla de Segur, a finals d'agost. Així ho ha confirmat a l' Ara Pirineus l'alcalde de la Pobla, Marc Baró, tot deixant clar que "aquesta és la intenció a dia d'avui", i que la situació pot canviar en funció de l'evolució de la pandèmia.

El Tren dels llacs havia de començar la temporada el 4 de juliol, just el dia en què es va decretar el confinament del Segrià. Això va fer que, per poques hores, el primer tren de la temporada ja no pogués sortir, ni tampoc el que estava previst per a l'11. Els següents haurien de circular ja a finals d'agost, concretament els dies 22 i 28, i s'intentarà que ja ho puguin fer, com a mínim el de l'últim cap de setmana de mes.

Baró ha remarcat que " voldríem que el servei es reprengués el més aviat possible i que s'allargués també el màxim possible". En aquest sentit, ha destacat que el Tren dels llacs "és un motor econòmic molt important per la Pobla de Segur", ja que en ser final de parada genera un important moviment de persones, que passen el dia a la població i consumeixen als seus comerços i establiments o fan activitats amb empreses de la zona. El calendari d'enguany preveia inicialment la circulació de trens turístics també els dies 5, 12, 19 i 26 de setembre i 3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre.