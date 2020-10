La majoria de perruqueries de la Seu s'afegeixen a la vaga del 20 d'octubre

La majoria de perruqueries i salons de bellesa de la Seu d'Urgell s'afegiran a la vaga convocada pel sector a nivell espanyol de cara al pròxim dimarts 20 d'octubre. Així ho ha confirmat a l'Ara Pirineus una de les integrants del col·lectiu que ha promogut aquesta aturada a la capital de l'Alt Urgell, Ana Moreno. La principal demanda és que se'ls permeti tornar a l'IVA reduït, tal com passava abans del 2012. Aquell any, se'ls va apujar del 8 al 21%, però Moreno assegura que la majoria d'establiments van optar per no apujar preus per compensar-ho per no perdre clientela. Des d'aleshores, assegura, els ingressos de la majoria d'aquests establiments ha baixat força i molts han tancat.

Amb l'arribada del confinament, afegeix, "les perruqueries vam quedar obertes perquè se'ns va considerar servei essencial". La situació de pandèmia va fer que "adaptéssim els locals per deixar la distància necessària, implantéssim protocols especials i apliquéssim unes desinfeccions pròpies d'un hospital". Ara, però, lamenta que "els salons de bellesa han hagut de tancar de moment durant 15 dies i a les perruqueries ja veurem si no ens passa el mateix". Per tant, demanen que davant d'aquesta situació tan complexa almenys se'ls deixi tornar a l'IVA reduït. " Si som un servei de primera necessitat, que se'ns apliqui l'IVA de primera necessitat", rebla Moreno.

Pel que fa a la vaga del dia 20, els seus impulsors a la Seu d'Urgell havien plantejat la possibilitat de fer una petita manifestació a la ciutat. Amb l'actual situació, però, estan analitzant la idoneïtat de mantenir-la, ja que el que no volen és posar en risc a ningú. El que sí que tenen coll avall és que la majoria d'establiments de bellesa i perruqueries secundaran l'aturada i no obriran.