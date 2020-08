La mateixa medecina

Quin drama que s'ha muntat, setmanes enrere, pel fet que una d'aquelles persones a qui la llengua catalana li molesta i l'irrita (per molt que no ho admeti i s'esforci a dissimular-ho) es topés amb una carta de gelats de Frigo que estava únicament en català, anglès i alemany, i no en castellà. Entenc que per a aquest tipus de persones, aquesta situació els provoca un doble trauma: la sortida de la zona de confort per l'absència de la seva llengua i, de l'altra, la indignació per veure que una llengua com la catalana, que als seus ulls és provinciana i subdesenvolupada, se situa al mateix nivell que idiomes universals com l'anglès i l'alemany. Ai las!

Com que la persona en qüestió s'ho feia a sobre, no es va poder estar de fer un tuit per compartir aquesta ofensa i buscar suport entre els companys de la caverna, que van escampar el drama nacional per centenars de comptes. Després de vilipendiar la multinacional Unilever, propietària de Frigo, segons apunta el diari Vozpópuli, l'empresa ha explicat que ells elaboren la cartelleria i els gelats també en català per respectar la legislació catalana (per un que la compleix…!) i que posen a la disposició de cada establiment els elements en la versió idiomàtica que prefereixin. El mateix diari aprofita per furgar encara més en la nafra denunciant més firmes "que arraconen el castellà als cartells a Catalunya". Mostren un tuit de Jordi Cañas en què plora perquè els castellanoparlants corren el risc de comprar calces en lloc de calçotets, acompanyant-ho d'un rètol indicatiu de les plantes d'un Zara de Barcelona on es pot llegir Dona/Woman i Home/Man. En canvi, a mi que em bombin quan veig un Zara Home i tinc un desengany en veure que en lloc d'articles d'home hi ha parament de la llar! No vaig reivindicant per la vida que l'establiment es digui Zara Home/Casa... Al mateix article s'hi referencia un tuit d'un tal Carlos Silva, que somica perquè, al seu parer, a Starbucks li rellisca si ets castellanoparlant i t'ataquen uns carteristes. Tot perquè l'establiment recomana en català i anglès no perdre de vista les pertinences.

Tractant-se dels negocis que es tracta, no trobo estrany que recorrin a l'anglès. De la mateixa manera, és ben lògic que estiguin en català llengua pròpia i oficial de Catalunya. Una lògica que no només em faig jo sinó que és la que han seguit aquests negocis. I és clar, si es vol ser meticulosament legalista, caldria incorporar-hi el castellà i l'occità, altres llengües oficials a Catalunya. Però realment cal que qualsevol rètol, per testimonial que sigui, estigui en aquests quatre idiomes? Potser no cal ser tan papista, no ho sé. Sobretot quan, en la immensa majoria dels casos, el problema no és l'absència del castellà en la cartelleria i l'etiquetatge sinó la del català, la llengua pròpia i històricament minoritzada pels mateixos que es queixen per casos anecdòtics en què passa al revés.

No perdem de vista que aquests que es queixen són aquells que ho voldrien tot en castellà i que, després, la pervivència i l'ús del català no és que no els preocupi, sinó que els molesta. O és que algú els ha vist mai reivindicant l'etiquetatge en català en algun dels milions de casos en què aquesta obligació s'incompleix? S'han plantejat que aquesta indignació que se'ls desperta en veure quelcom en català però no en castellà pot ser la mateixa que sentim els catalanoparlants quan és la nostra llengua la que està discriminada allà on és pròpia? El supremacisme amb què viuen els impedeix adonar-se que tasten la seva mateixa medecina. I després diuen que en castellà és suficient perquè l'entén tothom (fal·làcia). Però, de nou, cauen al seu parany del bilingüisme i evidencien que només som realment bilingües els catalanoparlants que, vulguem o no, hem de passar per l'embut del castellà gairebé fins i tot per respirar. I, per cert, l'anglès no és suficient per a tots aquells espanyolistes que defensen el multilingüisme per encobrir la castellanització i la reducció de la proporció de català, per exemple, a les aules? Si un rètol està en català i anglès ja n'hi hauria d'haver més que suficient, no?

Sigui com sigui, l'altre dia vaig anar a un Bonpreu. Endevineu en quin únic idioma estaven etiquetats... No. En català, precisament, no.