El mercat de la Seu d'Urgell torna al centre històric

El mercat setmanal de la Seu d'Urgell tornarà aquest dimarts al centre històric de la ciutat. Així, les parades d'alimentació, que des que es va reprendre el mercat -a finals del passat mes d'abril- es van ubicar al passeig Joan Brudieu per garantir el distanciament social a causa de la Covid-19, tornaran al bell mig del centre de la Seu d'Urgell, concretament al carrer Major.

La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Mireia Font, ha afirmat que "creiem convenient retornar les parades al centre històric de la Seu perquè el mercat és un motor de dinamització comercial molt potent, però sempre seguint els criteris que estableix la Direcció General de Protecció Civil". Aquests criteris són assegurar l'espai de 2 metres quadrats per persona dins els espais de circulació dels compradors; preveure uns espais de circulació de visitants d'almenys 4 metres davant de les parades o que hi hagi un espai entre parades d'1,5 o 2 metres.

També caldrà que les parades que atreuen més compradors, com les de fruita i planter, s'alternin amb parades amb menys demanda de compradors, per tal que no s'aglomeri molta gent en un mateix espai del mercat. Tenint en compte aquests criteris, l'Ajuntament ha hagut de distribuir les parades en nous espais no contemplats per l'ordenança reguladora del mercat setmanal.

Així doncs, al carrer Major, fins al carrer de Santa Maria, hi haurà les parades d'alimentació general i específica. Al mateix carrer Major, entre el carrer de Santa Maria i de la Perdiu, hi haurà una zona de transició, on els dimarts s'hi col·locaran parades de tèxtil i dissabte d'alimentació. Encara al carrer Major, però a partir del carrer de la Perdiu, hi haurà el tèxtil i els complements. El tèxtil també es repartirà per la plaça dels Oms, el carrer de Sant Domènec i el carrer de Ramon Llambart. De fet, fa uns dies que aquestes parades ja ocupen aquesta zona.

En conseqüència, els carrers de Santa Maria i dels Canonges quedaran sense parades per un temps indeterminat. Des de l'Ajuntament han remarcat que volen reprendre el Mercat de segona mà dels dissabtes, però que abans caldrà fer una reestructuració que afectarà bona part del carrer dels Canonges.