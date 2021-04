Més de 10.000 pirinencs ja han rebut la primera dosi de la vacuna

Un total de 10.284 persones de l'Alt Pirineu i Aran ja han rebut la primera dosi de la vacuna contra el covid-19, segons les darreres dades ofertes per Salut. Això vol dir que en l'última setmana s'han injectat 2.656 primeres dosis, una xifra força superior a la de setmanes anteriors. Pel que fa a les segones dosis, aquesta darrera setmana se n'han posat 474, fent pujar el total a 3.943.

La situació epidemiològica, però, empitjora al conjunt de la regió sanitària. En l'última setmana s'han detectat 164 casos, de manera que, des que va començar la pandèmia, ja s'han notificat 6.095 positius. Pel que fa al risc, en l'última setmana ha pujat de 381 a 439, mentre que la velocitat de transmissió (Rt), ha passat de 0,93 a 1,09. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

Per territoris, el Pallars Sobirà segueix amb el risc més alt, tot i que en l'última setmana ha baixat de 1.882 a 1.213. L'Rt, mentrestant, ha caigut de 3,80 a 1,29. Ha crescut, en canvi, el nombre d'hospitalitzats per covid-19, passant de 2 a 4. Al Pallars Jussà, el risc ha passat de 401 a 289 i l'Rt ha caigut d'1,16 a 1,13. El nombre d'hospitalitzats pel virus s'ha mantingut en 6.

A l'Alta Ribagorça, el risc ha baixat de 426 a 222 i l'Rt ha caigut d'1,07 a 0,71. També ha baixat, de 2 a 0, el nombre d'hospitalitzats per covid-19. A l'Aran, per contra, el risc ha pujat de 648 a 795 i l'Rt ha crescut de 0,82 a 0,98. Es manté en 5 el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran.

A l'Alt Urgell, el risc ha pujat de 358 a 412 i l'Rt ha crescut de 0,76 a 1,19. També ha pujat el nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, d'1 a 4. Finalment, a Cerdanya el risc ha pujat de 235 a 354 i l'Rt ha crescut d'1,57 a 1,92. El nombre d'ingressats per coronavirus a l'Hospital de Cerdanya ha passat de 3 a 5.