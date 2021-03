Més de 5.500 persones ja han començat el procés de vacunació a l'Alt Pirineu i Aran

Ja hi ha 5.521 persones de l'Alt Pirineu i Aran que han rebut la primera dosi de la vacuna contra el covid-19 (1.290 més que fa una setmana). Pel que fa a la segona dosi, l'han rebut 2.098 persones (45 més que fa una setmana). En aquest període de temps també s'han detectat 140 nous positius de covid-19, fent pujar el nombre total des de l'inici de la pandèmia a 5.474. Pel que fa a la situació epidemiològica, en una setmana el risc ha passat de 615 a 338, mentre que la velocitat de transmissió (Rt), ha baixat d'1,45 a 0,75, per sota del llindar d'1, que és el que estableix si el virus s'expandeix o retrocedeix.

Per territoris, l'Aran és el que segueix amb un risc més alt, tot i que en una setmana ha baixat de 2.047 a 1.365. L'Rt també ha anat a la baixa, d'1,32 a 0,82, així com el nombre d'hospitalitzats per covid-19, que han passat d'11 a 7. L'Alta Ribagorça, que era el segon territori amb un risc més alt, amb 860 punts, l'ha baixat en una setmana fins als 136. L'Rt, mentrestant, ha baixat de 2,14 a 0,39. Segons Salut, dues persones de la comarca segueixen ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà el risc ha baixat de 758 a 48, mentre que l'Rt ha passat de 0,48 a 0,36. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Al Pallars Jussà, mentrestant, el risc ha pujat de 67 a 116 i l'Rt ha crescut de 0,74 a 1,57. També ha crescut, d'1 a 2, el nombre d'hospitalitzats per covid-19.

La comarca on més ha millorat la situació en una setmana és Cerdanya, que ha passat d'un risc de 1.195 a un de 203, i d'una Rt de 2,75 a una de 0,44. També ha baixat, de 4 a 3, el nombre d'ingressats a l'Hospital de Cerdanya per covid-19. Finalment, a l'Alt Urgell, el risc ha pujat de 247 a 372 però l'Rt ha baixat de 2,49 a 1,92. Igual que divendres de la setmana passada, no hi ha cap persona ingressada per covid-19 al Sant Hospital de la Seu.

Menys afectats a les residències

També ha baixat el nombre d'afectats a les residències de gent gran, després que a la de Vielha ja no hi quedi cap persona positiva. A la de Bellver, mentrestant, hi ha 2 dels 29 residents i 1 dels 23 professionals positius.