La millora de Comiols començarà aquest mateix any i costarà 185 MEUR

La millora del port de Comiols, que uneix el Pallars Jussà amb la Noguera i que representa la principal porta d'entrada i sortida d'aquesta banda del Pirineu cap a l'Àrea Metropolitana, començarà aquest mateix any i estarà enllestida el 2025. Així ho ha donat a conèixer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una trobada amb representants polítics del territori, que no han dubtat en assenyalar aquesta data com a "dia històric" per la millora que suposarà aquesta obra per al Pallars.

Calvet ha presentat set alternatives per a la millora del port de Comiols als presidents dels consells comarcals dels dos Pallars i als alcaldes de Tremp i Sort. Tots han coincidit en escollir l'opció de millora d'Artesa de Segre (Noguera) a Isona (Pallars Jussà) que preveu la construcció de quatre túnels i quatre viaductes per la mateixa zona per on transcorre el traçat actual. D'aquesta manera s'ha descartat l'opció apuntada fa uns mesos, que transcorria per la vall de Meià.

El conseller ha destacat que aquest nou traçat escurçarà en tres quilòmetres la distància i en cinc minuts el temps. Tot i això, ha destacat que el més important és que " es guanyarà en seguretat i confort". L'import global de l'obra, que s'anirà fent per fases, serà de 185 milions d'euros, i el termini d'execució de cinc anys. La primera fase d'obra es realitzarà aquest mateix any i serà la variant d'Artesa.

Pel que fa a la cota màxima de la carretera serà 1.075 metres i comptarà en trams de 3 carrils, amb la incorporació d'un carril lent de pujada. Els túnels que es construiran sumaran un total de 1.400 metres. El conseller de Territori ha explicat que el més important d'aquesta millora és que "es trencarà amb una barrera psicològica" que molts usuaris tenien amb aquesta carretera i allunyava els Pallars de l'àrea metropolitana.

Calvet ha dit que seran "especialment sensibles" amb les afectacions que puguin generar les obres als usuaris d'aquesta via i ha insistit que "vetllaran perquè hi hagi la mínima afectació possible tant a les persones com a l'economia". Per fer el seguiment del projecte i de l'obra es crearà una Comissió de Treball de la que en formaran part també els representants polítics del territori.

Un "dia històric" per als Pallars

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà; Josep Maria Mullol, el del Pallars Sobirà, Carles Isús, l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases i l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, han coincidit en expressar que " avui és un dia històric" en conèixer el projecte de millora de la carretera de Comiols acompanyat d'un calendari d'execució. Cases ha dit que "és una reivindicació que fa trenta anys que dura" i que ara serà una realitat. Mullol ha destacat que la millora de Comiols ajudarà al "desenvolupament econòmic" dels Pallars i a lluitar contra el despoblament. Isus ha manifestat que això "assegurarà el flux de persones i serveis" a l'Alt Pirineu. Per la seva banda, Monterde ha destacat "la comoditat i seguretat" de la via.

La reunió entre el conseller de Territori, Damià Calvet, i els representants del Pallars, ha sigut breu donat que ràpidament s'han posat d'acord en l'opció més viable per dur a terme. La immediatesa en l'inici de les obres, el fet que sigui realista pel que fa al pressupost, mediambientalment més sostenible i igual de còmoda i ràpida que la resta d'opcions ha portat a decantar-se per una de les opcions que passen per Folquer.

Els representants polítics del territori han dit que aquesta millora de Comiols facilitarà l'entrada de gent a la zona de l'Alt Pirineu i Aran però han destacat que també aproparà als veïns del Pallars Sobirà i Pallars Jussà als serveis de l'àrea metropolitana.