Millora la situació epidemiològica al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica millora al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. En les últimes 24 hores el risc a la regió sanitària ha baixat de 367 a 352 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha passat d'1,10 a 1,05. Recordem que quan està per sobre d'1, vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En les últimes 24 hores s'han notificat 22 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 5.103 casos. També en les últimes 24 hores, Salut ha notificat la injecció de 8 noves primeres dosis (fent pujar el total fins a 2.622) i 85 noves segones dosis (1.903 en total).

Per territoris, el risc més alt segueix estant a l'Aran i en les últimes 24 hores ha tornat a pujar, en passar de 1.020 a 1.148. L'Rt també ha crescut, d'1,02 a 1,13. El que baixa és la pressió hospitalària, ja que en les últimes 24 hores s'han donat 3 altes a la planta covid, de manera que ara hi ha 8 persones ingressades.

A l'Alta Ribagorça, el risc passa de 1.149 a 918 i l'Rt cau de 2,11 a 1,60. Segons Salut, dues persones de la comarca es mantenen ingressades per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 858 a 786 i l'Rt davalla d'1,65 a 1,47. El que puja és el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, que passen d'1 a 2. Al Pallars Jussà, el risc baixa de 161 a 139 i l'Rt passa d'1,03 a 1. També baixa, de 2 a 1, el nombre de persones hospitalitzades per covid-19.

A l'Alt Urgell, el risc puja lleugerament, de 108 a 115, així com l'Rt, que passa de 0,64 a 0,68. Mentrestant, 3 persones segueixen ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu. Finalment, a Cerdanya el risc baixa de 476 a 410 i l'Rt cau de 2,74 a 2,36. 7 persones segueixen ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.