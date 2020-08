En marxa el primer mirador astronòmic interpretatiu de l'Alt Pirineu

Vilaller ha inaugurat aquest dimarts a la tarda el primer mirador astronòmic interpretatiu de l'Alt Pirineu. Ho ha fet en un acte que ha comptat amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha destacat que aquest espai "posa en valor la qualitat del cel nocturn de l'Alta Ribagorça" i ha recordat que la zona compta amb el segell Starlight, atorgat per la Unesco, l'Organització Mundial del Turisme i la Unió Astronòmica Internacional, gràcies a la qualitat del seu cel nocturn.

El mirador compta amb un faristol interpretatiu panoràmic per conèixer la posició de les principals estrelles i constel·lacions. També disosa d'un pal que indica on es troba l'estrella polar. L'alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, ha assegurat que aquesta és "una proposta atractiva" que pot servir de reclam i d'exemple de turisme sostenible. El mirador es troba ubicat al cap del poble.

Visita a l'heliport de Tremp

Una estona abans d'inaugurar el mirador, el conseller Calvet ha visitat l'heliport de Tremp, un cop han finalitzat les obres que han permès adaptar-lo perquè sigui operatiu les 24 hores i pugui ser utilitzat pels serveis d'emergències mèdiques. Aquesta actuació s'ha dut a terme conjuntament per l'empresa pública Aeroports de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Tremp i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'operador Heliand.

🚁A l’heliport de #Tremp hem visitat les obres que Aeroports de Catalunya ha fet per permetre que des d’aquí es puguin atendre emergències les 24 hores dels 7 dies de la setmana, en col·laboració amb el @semgencat. Orgullosos d’aquest nou servei que protegeix millor les persones! pic.twitter.com/eQXbAnt6Kf — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) August 5, 2020

En concret, Aeroports de Catalunya ha executat, amb un pressupost de prop de 120.000 euros, les tasques per al condicionament de la infraestructura, que han inclòs la instal·lació de diversos sistemes i elements, com ara vint balises de perímetre de l'heliport, a partir de la normativa internacional que incrementa la densitat de balises a la zona més propera a l'aproximació principal; cinc projectors de superfície de la plataforma d'aterratge i enlairament; dos projectors de superfície de la posició d'estacionament principal; il·luminació dels accessos a l'heliport; sistema contra incendis; ampliació de la plataforma on aterren i enlairen els helicòpters i renovació del sistema de senyalització i drenatge.

De la seva banda, l'Ajuntament de Tremp ha condicionat els terrenys i el SEM-Heliand establiran una base a l'heliport. Així, Heliand construirà un hangar i serà l'operador de la base. L'objectiu és disposar d'un heliport operatiu 24h, els 365 dies de l'any que permeti la connexió amb els hospitals de la zona en un temps màxim de 30 minuts. La inversió total és de 300.000 euros.