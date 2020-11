El missatge turístic també explica el territori

El 1964 es va fundar a Puigcerdà el Centro de Iniciativas y Turismo de Puigcerdá y Cerdaña , una associació que tenia per objecte la promoció turística de la comarca. Estava formada majoritàriament per veïns de Puigcerdà vinculats a l'hostaleria i al comerç. Durant les dècades dels 60 i 70 el CIT tingué una gran activitat organitzant esdeveniments lúdics, culturals, esportius, editant i distribuint fulletons turístics, catàlegs d'allotjaments i altres accions de promoció. El 1968 van editar un reportatge promocional de la Cerdanya titulat " Enviado especial" que recentment l' Arxiu Comarcal de la Cerdanya ha recuperat i penjat a la xarxa. Es tractava d'un vídeo en el qual un reporter entrevistava a diferents persones de la Cerdanya que explicaven les característiques de la comarca tot destacant els actius turístics i les transformacions que en aquell moment s'estaven produint.



Vist des d'avui aquest document promocional és molt interessant. Per una banda perquè explica la comarca en un moment de grans transformacions: el projecte del Túnel de Toses, l'amenaça de construcció d'un pantà, la construcció de l'estació de Masella , la mecanització del camp, etc. Per altra banda, transmet una manera d'entendre la Cerdanya posant en valor determinats atractius turístics com la bellesa del paisatge, la tranquil·litat, el comerç, la possibilitat de practicar tota mena d'activitats a l'aire lliure i la presència d'una colònia de " renombradas familias barcelonesas ", que també eren presentades com un actiu.



La perspectiva amb què podem analitzar el discurs turístic de 1968 fa més evident que la promoció turística és una manera d'explicar el territori i de transmetre una sèrie de valors. El visitant, receptor de la informació turística, buscarà aquells referents que la comarca ofereix i vindrà amb una actitud determinada. Faig aquesta reflexió perquè en aquest espai d'opinió s'ha parlat sovint de turisme ara que s'ha massificat per la situació de pandèmia i apareixen tibantors entre visitants i locals. Estic convençuda que el missatge turístic pot ajudar a fer comprendre una mica més la nostra realitat, les necessitats i expectatives de la gent del Pirineu i, sobretot, pot desmentir tòpics i visions idíl·liques.