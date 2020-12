La lliure mobilitat entre l'Alt Urgell i Andorra ja es nota a la frontera

L'aixecament de les restriccions de mobilitat entre la comarca de l'Alt Urgell i Andorra, només per als residents de tots dos territoris, s'ha traduït en un degoteig constant de vehicles circulant per la frontera durant les primeres hores d'aquest dilluns. Tot i això, el trànsit ha estat fluid i no s'han format cues, més enllà de petites retencions derivades del fet que en aquest punt cal reduir la velocitat. Per tal de poder passar d'un país a l'altre, però, cal omplir un certificat d'autoresponsabilitat d'entrada i sortida de Catalunya, el qual també permetrà a partir de dimecres anar a visitar familiars al Principat des de qualsevol comarca o a la inversa. Alguns conductors temen que ben aviat hi puguin tornar a haver noves restriccions.