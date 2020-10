Els museus pirinencs seguiran oberts tot i la menor afluència prevista

Els principals museus de l'Alt Pirineu i Aran continuaran oberts aquests pròxims dies, adaptant-se a les noves restriccions decretades per la Generalitat. La nova normativa estableix que aquests equipaments poden seguir oberts, però només amb un terç de l'aforament. Tot i les limitacions a la mobilitat els caps de setmana, i la previsible baixa afluència de visitants que això comportarà, la majoria de museus pirinencs han optat per seguir oberts, amb aquest 33% de l'aforament.

A Cerdanya, seguiran oberts el Museu de Llívia i el Museu Cerdà de Puigcerdà, de manera que es podran seguir visitant les exposicions permanents dels dos equipaments. A l'Alt Urgell, l' Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell també es manté obert. En aquest cas, tot i que aquest octubre ja havia vist anul·lades totes les visites contractades per part d'agències de viatge, el centre està intentant compensar-ho fent visites guiades a grups escolars del municipi i la comarca, sempre respectant els grup-bombolla.

Al Pallars Sobirà, l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu es manté obert, també amb aquest terç de l'aforament, mentre que al Pallars Jussà, el Museu Hidroelèctric de Capdella obrirà els dissabtes de 12h a 14h i entre setmana només permetrà les visites de grups-bombolla amb reserva prèvia. Cal dir que aquesta època de l'any habitualment el museu ja no obre entre setmana.

A l'Alta Ribagorça, les esglésies romàniques de la Vall de Boí es mantenen obertes amb aquesta restricció en l'aforament i el Centre del Romànic, ubicat a Erill la Vall, segueix oferint informació però, igual que ha passat tot l'estiu, no es pot accedir a l'espai museogràfic. Finalment, a la Val d'Aran es mantindran oberts els dos equipaments que solen estar en funcionament aquesta època de l'any, el Museu dera Val d'Aran, a Vielha, i l' Ecomusèu çò de Joanchiquet, de Vilamòs. En el cas del Museu dera Val d'Aran, habitualment tanca la segona quinzena d'octubre i ara estava tancat, però reobrirà dimarts que ve.

Actes culturals anul·lats

En canvi, les noves restriccions anunciades aquest dijous per la Generalitat sí que han comportat l'anul·lació dels pocs actes culturals que encara hi havia programats a les comarques pirinenques. Aquest mateix divendres al vespre, la Seu d'Urgell havia de viure el seu primer acte amb públic després de diverses setmanes de restriccions, fent els actes només en format virtual. Tant aquest acte -el concert de jazz El fantàstic món de Chet Baker- com l'obra de teatre La Zanja, programada per dijous que ve, s'han hagut d'anul·lar.

A Tremp, mentrestant, s'ha cancel·lat tota la programació de cinema prevista per aquest cap de setmana a La Lira, un servei que no es recuperarà com a mínim fins al 16 de novembre. Igualment, la Biblioteca Pública Maria Barbal ha hagut d'adaptar l' Hora del conte, prevista per aquest divendres a la tarda, que finalment s'haurà de fer de forma telemàtica. Aquest dissabte, mentrestant, hi havia programat el concert Càntic de plany i esperança, a la basílica de la Mare de Déu de Valldeflors, que tampoc es podrà fer. Igualment, s'han hagut de suspendre els actes previstos pels pròxims dies del festival Cordeví.

A la Pobla de Segur tampoc es podrà fer la presentació del llibre La noia de les ovelles pigallades, de Laura Gordó, que s'havia de realitzar aquest dissabte ni tampoc, en l'àmbit esportiu, la Raiers Enduro BTT. A Sort, hi havia programat un espectacle de circ a la fresca, a càrrec de la Companyia Anna Confetti, que tampoc es podrà fer.