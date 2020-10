El nòrdic confia conservar els grups escolars per fer una bona temporada

Les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya encaren la temporada amb cert neguit davant el dubte de si es podran mantenir els grups escolars. L' esport blanc escolar -que realitzen totes les escoles del Pirineu- així com les estades a la neu d'escoles i instituts d'arreu acaben suposant un terç de la clientela que passa cada temporada per les estacions de nòrdic del país, de manera que una possible restricció a causa del covid-19 seria molt perjudicial pels camps de neu.

Des de Tot Nòrdic, l'ens que agrupa les set estacions catalanes, la seva gerent, Imma Obiols, ha explicat a l' Ara Pirineus que "de moment, l'esport blanc escolar, que depèn de la Generalitat, sembla que es manté, però tot dependrà de com estiguin en aquell moment les escoles". Per ara, ha afegit, "hem parlat amb totes les escoles de l'Alt Urgell i ens han dit que tenen intenció de mantenir-lo, tot i que algunes ens han plantejat la possibilitat de compactar tots els dies en una setmana seguida". Ara, l'activitat es realitza un dia a la setmana, de forma repartida durant la temporada, un fet que genera cert moviment entre setmana a les estacions. Per tot plegat, des del sector confien que la situació sanitària no impedeixi a les escoles poder mantenir aquesta activitat, ja que perdre-les els suposaria un cop important.

Obiols també ha assenyalat que si la situació no es torça del tot, les perspectives de la temporada no són dolentes. Al contrari, fins i tot creuen que poden guanyar clients nous. "Els clients fidels creiem que els mantindrem i veient l'auge que hi ha hagut aquest estiu de gent que ha anat a la muntanya, fins i tot pot ser que guanyem adeptes, sobretot en la modalitat de raquetes", ha indicat. Així, igual que ha passat a l'estiu, creu que els habitants de l'Àrea Metropolitana i de les zones més poblades de país buscaran "espais a l'aire lliure, i potser gent que fins ara no ens havia visitat, ho farà. Potser no s'atreviran amb l'esquí, però és possible que sí que ho facin amb les raquetes".

Pel que fa a les mesures de seguretat que caldrà implantar a causa de la pandèmia, Obiols ha indicat que, "a diferència de l'esquí alpí, no tindrem els possibles problemes d'aglomeracions als remuntadors". L'únic punt on se sol acumular més gent, ha indicat, és a les taquilles, per comprar els forfets i al lloguer de material. Tot i això, ha remarcat que moltes estacions ja estan treballant per tenir a punt la venda en línia i que, en el cas del lloguer, es farà mantenint les distàncies i fent complir les mesures bàsiques de seguretat.

Venda en línia i pistes més amples

Justament, una de les estacions que tindrà a punt aquest sistema de venda en línia serà Tuixent-la Vansa, a l'Alt Urgell. El seu director, Albert Nadal, ha explicat que el sistema permetrà tant comprar el forfet com llogar el material, de manera que quan s'arribi a l'estació només s'hagi d'imprimir en una màquina autoservei -en el cas del forfet- i recollir el material prèviament llogat. L'estació feia temps que treballava per implantar aquest sistema i la situació de pandèmia els ha empès a accelerar el procés.

Una altra mesura que no estava pensada per combatre el coronavirus però que de retruc hi ajudarà és la inversió que ha fet l'estació per eixamplar totes les pistes. "Ja fa dos anys que vam començar i aquest any hem acabat els treballs a pràcticament el 100% de l'estació, que passarà a tenir unes pistes de 3,5 o 4 metres a unes de 7 metres", ha explicat Nadal. El motiu és que han adquirit una màquina trepitjaneu que fa 6 metres d'amplada i que permet marcar la doble traça a una distància molt major entre si. "Això farà que, pel mig, els patinadors tinguin molt més espai i puguin passar més bé i que, a banda, puguem absorbir millor la quantitat de gent que ens ve, un fet que amb l'actual situació sanitària ens anirà molt bé".

Pel que fa a les perspectives de la temporada, Nadal coincideix amb Obiols que "la previsió és que la gent opti per anar a la muntanya i a zones on no hi hagi aglomeracions". "Com que no tenim telecadires i l'estació és molt gran, la gent es reparteix i no tindrà sensació d'aglomeració", ha afegit.

Des de l'estació de Lles, a Cerdanya, el seu director, Ramon Sellés, també assenyala que s'està treballant aquest protocol per evitar aglomeracions a l'arribada, així com amb un sistema de venda en línia. Igualment, ha deixat clar que "un cop la gent estigui esquiant, no serà problemàtic". Sellés també ha indicat que, després d'un estiu amb força gent tant a la cafeteria com al refugi de Cap de rec, creu que a l'hivern també tindran una afluència important. "La sensació que al nòrdic hi haurà menys aglomeracions que a l'alpí també ens pot ajudar", ha afegit.

Justament, per a estacions com Lles o Sant Joan de l'Erm, que tenen refugis a la mateixa base, el fet de poder mantenir els grups escolars de fora del Pirineu que s'hi allotgen serà molt important enguany. En el cas de Sant Joan de l'Erm, precisament, aquest serà el primer any en què la gestió la durà l'Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò, després de dècades d'explotació privada.