El nòrdic confia en el públic comarcal i obrirà tan aviat com pugui

Les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya obriran tan aviat com els ho permetin les condicions meteorològiques, més enllà de les limitacions de mobilitat que hi hagi al país. La gerent de Tot Nòrdic -l'entitat que agrupa les set estacions catalanes-, Imma Obiols, ha explicat a l' Ara Pirineus que molt del públic que tenen és local o comarcal, de manera que no tenen tanta dependència dels clients de les zones més poblades i això els fa més fàcil obrir encara que hi hagi limitacions de mobilitat. Ha afegit que, "a diferència de les estacions d'esquí alpí, el procés d'obertura d'una estació de nòrdic no és tan farragós i no necessitem tantes coses". A més, ha recordat que de dilluns a dijous sí que hi pot pujar qui vulgui des de qualsevol zona de Catalunya, ja que no hi ha restriccions de mobilitat a dins del país.

Per tot plegat, ha indicat que, en termes generals, "si, per exemple, hi ha prou neu el cap de setmana del 12 i el 13 de desembre, es trepitjarà i s'obrirà", encara que el públic de fora de les comarques pirinenques no hi pugui accedir els caps de setmana. Obiols ha matisat que pot ser que alguna estació prefereixi esperar que s'aixequin les restriccions de mobilitat, però ha indicat que aquesta és la idea amb què treballa el sector.

De fet, si poguessin, ja obririen pel pont de la Puríssima, però el problema és que no hi ha neu ni se n'espera fins passades aquelles dates. "Tenim a sobre un anticicló molt fort i no sembla que hagin de venir nevades fins a almenys a mitjans de desembre", ha indicat Obiols. Això i la poca capacitat de produir neu que tenen les estacions d'esquí nòrdic no auguren una obertura gaire primerenca. "Ja firmaríem a poder obrir a principis de mes, però les nostres dates d'obertura habituals ja solen ser cap a mitjans o finals de desembre", ha conclòs Obiols.